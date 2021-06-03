Теперь контрактные абоненты и бизнес-клиенты могут подключить на один электронный чип в среднем до 5 различных номеров и переключаться между ними. Ранее такая возможность была только у абонентов предоплаты.

eSIM - это встроенная в смартфон SIM-карта. Она имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения, поскольку нет необходимости постоянно менять SIM-карту, достаточно лишь переключаться между профилями.

Для того чтобы перейти на eSIM, контрактным абонентам достаточно лишь воспользоваться веб-версией «Мой Киевстар», а для нового подключения нужно обратиться с паспортом в ближайший магазин «Киевстар». Также, для контрактных абонентов появилась возможность удаленно перевести eSIM на другое устройство через веб-версию «Мой Киевстар».

Бизнес-клиенты могут подключить eSIM в одном из фирменных магазинов, или обратиться к персональному менеджеру. Для перехода на eSIM при себе нужно иметь действующую SIM-карту. Услуга предоставляется бесплатно как для контрактных абонентов, так и b2b-клиентов. Более подробная информация, по услуге находится по ссылке.

Технология eSIM только набирает популярность, и спрос на нее будет расти. Например, по данным Juniper Research в ближайшие 5 лет количество активированных eSIM в мире вырастет на 180% и достигнет отметки 3,4 млрд. до 2025 года. В сети Киевстар только за последний год количество смартфонов, поддерживающих eSIM, увеличилось на 160%, а за время, когда услуга eSIM стала доступна для абонентов предоплаты, ее подключили около 30 тыс. абонентов.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 87,8% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

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Автор: Иван Бойко