Если у компании все пойдет не по плану, владельцы Galaxy по всему миру лишатся возможности беспроводной зарядки.

IT-гигант Samsung может отказаться от использования технологии беспроводной зарядки в своих девайсах после проигрыша в затянувшемся патентном споре. Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ.

В 2022 году компания Mojo Mobility подала в суд на Samsung за нарушение пяти патентов на беспроводную зарядку, которую южнокорейская компания внедряла в свои смартфоны. Спустя два года, 13 сентября 2024, стало известно, что Mojo Mobility выиграла дело, из-за чего Samsung ждет серьезное наказание.

Согласно постановлению суда, Samsung будет оштрафован на $192 млн. Если компания не оплатит штраф, она может быть вынуждена удалить беспроводную зарядку из своих будущих устройств или разработать новую технологию, не нарушающую патент.

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Возможен и более радикальный сценарий, при котором Samsung могут заставить отключить беспроводную зарядку на уже выпущенных гаджетах. Для этого выпустят соответствующее обновление прошивки, говорится в отчете Phone Arena.

У Samsung есть право на апелляцию, которое она явно использует. Но, как пишут СМИ, дело довольно серьезное. Ранее схожая ситуация произошла с Apple и ее Watch Series 9 и Ultra 2. Компании пришлось временно прекратить продажи смарт-часов из-за проигрыша патентного иска Masimo. До сих пор в последних часах Apple не работает функция измерения уровня кислорода в крови. И когда она заработает, неизвестно.

Ранее в этом месяце у Samsung вышел новый смартфон Galaxy M05 и это официально самый доступный аппарат компании на сегодняшний день. У него нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

Также компания должна в ближайший месяц представить бюджетник Galaxy A16, который, по слухам, будет получать обновления целых 6 лет. Это станет беспрецедентным шагом в экосистеме Android, где большинство телефонов начального уровня получают максимум три основных обновления ОС.

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