Сейчас большинство Android-устройств начального уровня получают максимум три основных обновления ОС.

С момента выхода Samsung Galaxy A15 прошел почти год. Это значит, что компания скоро должна представить его преемника. Источники узнали, что у Galaxy A16 будет секретное преимущество, которое сделает его уникальным предложением на рынке доступных Android-девайсов.

Портал Tech Outlook получил маркетинговые материалы по Galaxy A16, из которых стало известно, что покупатели смартфона смогут рассчитывать на поддержку в течение шести лет. Причем, речь идет не о патчах безопасности, а об обновлением ОС Android.

Таким образом, если Galaxy A16 выйдет с Android 14 из "коробки", его последним обновлением может стать Android 20 в далеком 2030 году. Это станет беспрецедентным шагом в мире Android, где большинство устройств начального уровня обычно получают максимум три основных обновления ОС.

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Сейчас такой длительный срок поддержки обновлениями есть только у последних Google Pixel, флагманских Galaxy S24 и складных Z Fold/Filp 6. Самый доступный из них, Pixel 8a, стоит $499. Если цена Galaxy A16 не вырастет по сравнению с А15, то за него попросят 199 долларов.

В плане "начинки", согласно утечке, Galaxy A16 выйдет с 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 90 Гц, получит процессор Exynos 1330, до 8 "оперативки" и 256 ГБ накопителя и пылевлагозащиту по стандарту IP54.

Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy A16 этой осенью. Возможно, уже в этом месяце.

Ранее в этом месяце у Samsung вышел новый смартфон Galaxy M05 и это официально самый доступный аппарат компании на сегодняшний день. У него нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

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