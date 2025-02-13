Также девайс получил большой аккумулятор емкостью 6500 мАч и целых 16/512 ГБ быстрой памяти. Но камерой пришлось пожертвовать.

Realme представила смартфон GT 7 Pro Racing Edition, который стал самым доступным устройством на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite. Его стоимость в Китае составляет 3099 юаней, или 420 долларов, пишет GSMArena.

Realme GT Neo 7 Pro RE представляет собой упрощенную версию флагманской модели GT Neo 7 Pro. В частности, производитель урезал возможности камер: от телеобъектива отказались, оставив главный модуль с сенсором Sony IMX896 на 50 Мп и ультраширик OmniVision OV08D10 на 8 Мп. Фронталка, в свою очередь, сменила датчик Sony IMX480 на Samsung ISOCELL S5K3P9.

Также установили OLED-экран попроще – вместо Samsung используется панель BOE. Размер у нее 6,78 дюйма при разрешении 2780×1264 пикселей и частотой 120 Гц. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев заменили на оптический – еще одно упрощение. При этом пиковая осталась 6000 нит.

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Прочие характеристики не изменились: чипсет Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830, быстрая ОЗУ LPDDR5X в паре с UFS 4.1, защита по стандарту IP68 + IP69 и аккумулятор 6500 мАч с зарядкой 120 Вт (от 0 до 100% за 25 минут).

В 420 долларов оценили младшую версию смартфона с 12/256 ГБ памяти. Топовая версия на 16/512 ГБ обойдется 545 долларов. Появится ли новинка за пределами Китая, не уточняется.

Realme GT7 Pro Racing Edition будет конкурировать с OnePlus Ace 5 Pro и Redmi K80 Pro, которые тоже комплектуются топовым чипом Snapdragon 8 Elite, но стоят дороже.

Ранее специалисты определили смартфон с лучшим экраном в 2025 году. Выбирали между Galaxy S25 Ultrа, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 и другими топовыми флагманами.

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