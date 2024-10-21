Анонсирован новый процессор, на котором будут работать лучшие Android-смартфоны

Первые устройства на Snapdragon 8 Elite должны появиться в самое ближайшее время.

В рамках ежегодной конференции Tech Summit Digital компания Qualcomm анонсировала свой самый мощный процессор – Snapdragon 8 Elite (он же Snapdragon 8 Gen 4). Он ляжет в основу большинства Android-флагманов 2025 года.

Чипсет изготовлен по 3-нм техпроцессу. Он на 40% мощнее предшественника и на 27% энергоэффективнее. По части графики производительность выросла на 44%, а в задачах с трассировкой лучшей – на 35%.

Система-на-чипе получила 8-ядерную конструкцию центрального процессора, в котором используются два высокопроизводительных ядра Oryon с частотой до 4,32 ГГц, а также 6 производительных Perfomace-ядер на 3,53 ГГц. Кэш – 24 МБ L2. Графика – Adreno 830.

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Процессор будет использоваться в паре с новой "оперативкой" LPDDR5X-5300. Для задач с искусственным интеллектом есть новый NPU, который на 45% мощнее предшественника, а также новый модем Snapdragon X80 с поддержкой Wi-Fi 7.

В первых тестах Snapdragon 8 Elite оказался на 41% быстрее Snapdragon 8 Gen 3 и в два раза быстрее Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max. С MediaTek Dimensity 9400 они на одном уровне, если ориентироваться на результаты бенчмарка AnTuTu.

Первым смартфоном на Snapdragon 8 Elite станет Xiaomi 15, анонс которого состоится в ближайшие дни. Также решение Qualcomm будет использоваться в таких смартфонах, как realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13.

По сообщениям инсайдеров, оба процессора нового поколения, Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, окажутся намного дороже своих предшественников. Это приведет к подорожанию Android-флагманов, поскольку производители обычно перекладывают дополнительные издержки на потребителя.

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