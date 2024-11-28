У Xiaomi вышел новый топ за свои деньги: представлены флагманы Redmi K80 и K80 Pro

Базовая модель комплектуется чипом Snapdragon 8 Gen 3, в "прошке" стоит более актуальный Snapdragon 8 Elite.

Суббренд Xiaomi Redmi представил свои первые смартфоны после ребрендинга – серию K80. И, во многом, это лучшие устройства за всю историю бренда.

Например, базовая модель Redmi K80 оснащена аккумулятором 6 550 мАч – самым емким среди смартфонов производителя. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку на 90 Вт. У K80 Pro батарея поменьше (6 000 мАч), зато поддерживаются быстрая проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт.

Redmi K80 получил такой же экран, как и Pro-версия: 6,67-дюймовый OLED с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, имеет 12-битную глубину цвета и цветовой охват P3, также его можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

Видео дня

Базовая модель комплектуется чипом Snapdragon 8 Gen 3, в "прошке" стоит более актуальный Snapdragon 8 Elite. Redmi K80 Pro "выдает сумасшедшую производительность", говорят в Redmi. В дополнение к Snapdragon 8 Elite установлен вспомогательный чип D1. За отвод тепла отвечает система охлаждения с испарительной камерой.

Также Redmi K80 Pro может похвастаться камерами как в Xiaomi 15 – 50 Мп (основная, Light Hunter 800, 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией), 32 Мп (ширик, Samsung S5KKD1, угол обзора 120°), 50 Мп (телевик, Samsung S5KJN5, 2,5Х оптический и 20Х цифровой зум). За исключением Leica, все то же самое. У Redmi K80 сзади находится двойная камера 50+8 мегапикселей. "Фронталка" и там, и там на 20 Мп.

Стоимость Redmi K80 в Китае начинается от 350 долларов (~14 000 грн), а Pro-версии – от 510 долларов (~21 000 грн). Смартфоны уже доступны для заказа на китайском рынке.

Ранее Xiaomi назвала смартфоны, которые получат HyperOS 2 до конца года. Важно понимать уже сейчас, обновится ли ваше устройство, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде. Тем более, что накануне компания отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

Вас также могут заинтересовать новости: