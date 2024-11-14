iPhone 16 Pro Max не попал даже в десятку лучших, а базовая модель 2024 года и вовсе разместилась на 40-м месте.

Специалисты лаборатории DxOMark провели исследование и выявили, у какого из смартфонов самый лучший экран на сегодня. Эксперты проверяют дисплеи, тестируя яркость и четкость изображения, качество цветопередачи, реакцию сенсора и другие моменты.

В результате тестов Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro признали смартфонами с лучшими экранами в мире. По внутренним тестам оба устройства набрали 158 балла и заняли первое место в рейтинге DxOMark.

Эксперты DxOMark высоко оценили в Pixel 9 Pro и 9 Pro XL цветопередачу, включая оттенки кожи в различных условиях освещения, отличные впечатления от просмотра видео HDR10, высокую плавность и отзывчивость. Также дисплей очень хорошо читается с различных ракурсов.

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Дисплеи Pixel 9 Pro и Pixel 9 базируются на OLED-матрице: в Google их называют Super Actua Display. Но если в обычной версии используется панель LTPO, то в "прошке" – LTPO OLED. Впрочем, по большому счету, между ними нет серьезных отличий. Это доказывает тот факт, что базовый Pixel 9 занял четвертое место в топе.

А вот самый топовый iPhone 16 Pro Max разместился лишь на 18 позиции, получив 150 балла. Примечательно, что предшественники в лице iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оценили выше – 151 бал и 12/13 место соответственно. Что касается базового iPhone 16, то он занял лишь 40 место, уступив недорогому Galaxy A35.

Отметим, что Pixel 9 Pro XL также обошел iPhone 16 Pro Max в тесте камер DxOMark. Самый дорогой смартфон Apple делит четвертое место с Huawei Mate 60 Pro и Oppo Find X7 Ultra. Прошлогодний iPhone 15 Pro находится во восьмом месте.

По слухам, блок камер будущих iPhone 17 Pro / Pro Max получит 48-мегапиксельную телефото-камеру, а "фронталка" впервые со временем iPhone 11 обновится с 12 до 24 мегапикселей.

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