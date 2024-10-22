Экран iPhone 16 не впечатлил экспертов – его уделывает даже бюджетный Samsung

Среди главных недостатков оказались потеря контрастности в SDR-режиме и частота обновления в 60 Гц.

Авторитетные специалисты из DxOMark протестировали базовый iPhone 16 и вынесли вердикт его дисплею. Девайс вышел в сентябре, но только сейчас добрался до рейтинга.

6,1-дюймовый OLED Retina-экран с разрешением 1179 x 2556 пикселей похвалили за точную цветопередачу во всех сценариях использования, качественный рендеринг видео HDR10 в условиях слабого освещения и хорошую читаемость где бы вы не находились. А еще экран iPhone 16 минимально нагружает глаза пользователя – за это он получил бейдж Eye Comfort.

Но без недочетов не обошлось: авторы критикуют видимость SDR-контента, который, по их словам, выглядит слишком темно и "низкоконтрастно". А сенсорный дисплей, хотя и быстро реагировал на касания, имел фантомные нажатия в альбомной ориентации. Кроме того, частота обновления 60 Гц не позволяет получить по-настоящему плавную картинку по сравнению со смартфонами в таком же ценовом сегменте.

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В сводном топе DxOMark аппарат занял 40-е место – он разделил эту позицию с iPhone 13 Pro Max и Xiaomi 14T, при этом уступив недорогому Galaxy A35. В своей ценовой категории смартфон разместился на шестой строчке рейтинга между iPhone 15 и Galaxy S24 FE.

Примечательно, но в рейтинге дисплеев DxOMark iPhone 15 Pro и 15 Pro Max разместились выше, чем Pro-модели iPhone 16. По мнению экспертов у новых Айфонов в определенных условиях замечено несоответствие яркости HDR10, а также фантомные нажатия, возникающие в альбомной ориентации.

Лидером же топа является Google Pixel 9 Pro XL, который также обошел iPhone 16 Pro Max в тесте камерофонов DxOMark. Что касается автономности, то оба флагмана показывают одинаковые результаты.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил рейтинги самых выгодных по цене/качеству андроидов. Как оказалось, равных Redmi Turbo 3 и OnePlus Ace 3 Pro в своих ценовых категориях нет.

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