Известный Apple-инсайдер Джефф Пу поделился новыми инсайдами о iPhone 17 Pro / Pro Max, презентация которых состоится осенью следующего года. Там сразу три апгрейда, которые порадуют фанатов.
Если сообщения верны, то в следующем поколении Apple впервые с 2022 года уменьшит "динамической островок" Dynamic Island – в результате этого, смартфоны также получат уменьшенную "металинзу" для системы Face ID.
Вторым главным преимуществом 17 Pro станет 12 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ, как у всей линейки iPhone 16. Дополнительный объем оперативной памяти, как ожидается, пригодятся для обработки более продвинутых опций искусственного интеллекта Apple Intelligence
Еще ходят слухи, что блок камер iPhone 17 Pro / Pro Max получит 48-мегапиксельную телефото-камеру, а фронтальная впервые со временем iPhone 11 обновится с 12 до 24 мегапикселей. Это важное обновление, поскольку конкуренты на Android уже давно предлагают селфи-камеры разрешением 24, 48 или даже более 100 Мп.
А вот 2 нм-чипа ждать в 2025 году не стоит, Apple сумеет завершить работу над ним к релизу iPhone 18. Диагональ экранов тоже должна остаться прежней – 6,3 и 6,9 дюймов.
Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air. По слухам, Apple уберет из модельного ряда Plus-версию iPhone, заменив ее "ультратонким" айфоном. Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X.
У Apple на октябрь 2024 года запланирована еще одна презентация, на которой покажут обновленный MacBook Pro с M4. А весной 2025 года стоит ждать новый бюджетный iPhone SE.