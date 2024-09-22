Выше расположились устройства Huawei, Google и Honor.

До специалистов из DxOMark доехал самый дорогой смартфон Apple актуального поколения. iPhone 16 Pro Max не перевернул игру, но попал в пятерку лучших камерофонов в мире.

Аппарат получил 157 баллов – 157 за фото и 159 за видео. Смартфон делит 4-6 место с Huawei Mate 60 Pro и Oppo Find X7 Ultra, но пропускает вперед лидеров топа – Huawei Pura 70 Ultra, Pixel 9 Pro XL и Honor Magic 6 Pro. Прошлогодний iPhone 15 Pro получил от DxOMark 154 балла и сейчас находится во восьмом месте.

Специалисты похвалили 16 Pro Max за превосходную цветопередачу, нулевую задержку затвора, невероятно точный режим предварительного просмотра, а благодаря фильтрам и многочисленным настройкам каждый сможет настроить снимок на свой вкус. Что касается качество видео, то по этому параметру 16 Pro Max однозначный лидер отрасли.

Видео дня

Авторов рейтинги расстроили только потеря деталей при съемке на телевик в диапазоне 2x–5x и периодические искажения баланса белого.

Примеры снимков:

Напомним, что iPhone 16 Pro Max получил тройную камеру с 48 Мп основной, 48 Мп сверхширокоугольной и 12 Мп телеобъективом с 5 кратным оптическим зумом, что дает ему преимущество в многозумных и детализированных съемках.

По слухам, все смартфоны линейки iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 Мп. Apple последний раз обновляла селфи-камеру телефонов в 2019 году, когда вышел iPhone 11.

Совет для тех, кто выбирает камерофон – количество мегапикселей мало влияет на качество фото, потому что многое зависит от размера самого пикселя, диагонали матрицы, апертуры объектива и ПО. Эксперты TechRadar называли смартфоны с лучшими камерами для разных потребностей и бюджета.

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