В рейтинг попали модели от брендов Huawei, Honor, Apple, Oppo, Vivo и Google.

Возможности камеры – один из ключевых факторов при выборе телефона. Если вы высоко цените качество снимков, авторитетный портал DxOMark, занимающиеся сравнением фото- и видеовозможностей мобильных устройств, назвал лучшие девайсы для фотолюбителей.

Лидирующую строчку топа DxOMark занимает Huawei Pura 70 Ultra. Он подходит для всех типов фотосъемки и условий освещения, будь то на улице, или в помещении. Смартфон оснащен треугольным блоком камер на 50+50+40 Мп, а одной из главных фишек является выдвижная 1-дюймовая камера с матричной стабилизацией Sensor-Shift IS и переменной диафрагмой.

Второе место досталось Honor Magic 6 Pro. Его камера имеет объективы разрешением 180, 50 и 50 мегапикселей, также есть гибридный зум с пятикратным увеличением и цифровой зум 100Х. Еще одна важная характеристика – переменная диафрагма (f/1,4 или f/2,0) на основной камере.

Третье и четвертое место делят Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra. Оба девайса предлагают хорошую цветопередачу и баланс белого как при съемке фото, так и при записи видео, хорошую детализацию на снимках с зумом и точную экспозицию.

Замыкает пятерку iPhone 15 Pro Max. Камера у него стала еще лучше по сравнению с предшественником, который считался одними из лучших на рынке. Один объектив на 48 мегапикселей и два модуля на 12 мегапикселей творят чудеса.

Также специалисты советуют присмотреться к Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra, если вы ищете аппарат с наилучшими камерами на рынке.

Видео дня

Отдельно стоит выделить Google Pixel 8, который занял 15 место, имея всего две камеры – на 50 и 12 мегапикселей. При стартовой цене в $699 это самый дешевый камерофон в списке.

Так снимает смартфон с лучшей камерой на рынке:

Если вы из тех пользователей, для которых скорость зарядки смартфона один из его главных аспектов, то эксперты составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой. В отличие от айфонов, Android-девайсы уже давно ушли вперед по мощности зарядки, причем это не обязательно должен быть флагман.

А если вы просто в поисках нового смартфона и не знаете с чего начать, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности. Все устройства разделили на 5 категории.

Вас также могут заинтересовать новости: