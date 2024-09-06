Толщина корпуса нового складного смартфона Honor максимально приблизилась к толщине обычных телефонов.

Компания Honor запустила международные продажи своей новой "раскладушки" Magic V3. Этот складной смартфон не бьет рекорды производительности, зато он является самой тонкой моделью на рынке. А в рейтинге удовлетворенности AnTuTu его предшественник занимает первое место.

Масса девайса составляет 226 г, а толщина в сложенном состоянии – всего 9,2 мм. Это чуть больше, чем у iPhone 15 Pro Max (8,3 мм) и Galaxy S24 Ultra (8,6 мм).

Но справедливее будет сравнивать Honor Magic V3 с другими складными аппаратами. Так, представленный этим летом Galaxy Z Fold 6 в сложенном состоянии имеет размер 12,1 мм, в разложенном – 5,6 мм. Honor даже потроллила по этому поводу своего конкурента.

Honor Magic V3 оснащен гибким основным OLED-экраном Honor Super Armored на 7,92 дюйма, устойчивым к ударам, и дополнительным OLED-экраном на 6,43 дюйма с защитой от царапин Honor NanoCrystal Shield. Смартфон вышел с чипом, Snapdragon 8 Gen 3, получил от 12 ГБ ОЗУ и от 256 Гбайт встроенной памяти.

Отдельно отмечается, что толщина шарнира Magic V3 составляет всего 2,84 мм – это рекорд среди всех актуальных складных устройств. По заявлениям компании, механизм выдержит до 500 тысяч сложений и разложений. Из других особенностей: тройная камера 50+50+50 мегапикселей, две фронталки по 20 Мп, батарея 5150 мАч с быстрой зарядки 66 Вт и целый набор ИИ-функций.

Стоит новинка немало – 2000 евро. Хотя в Китае стоимость Honor Magic V3 начинается от 8999 юаней, или около 1200 долларов. Но при этом 2000 евро это ровно столько, сколько просят и за Galaxy Z Fold6.

Напомним, 10 сентября Huawei анонсирует первый на рынке складывающийся втрое смартфон. Устройство сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде оно должно быть соразмерено с обычными смартфонами.

Пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты. Таким образом складной iPhone в ближайшие годы точно ждать не стоит.

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