Huawei впервые показала на видео свой складывающийся втрое телефон

Презентация революционного девайса состоится уже 10 сентября – на следующий день после крупного ивента Apple.

Китайская Huawei опубликовала небольшое промо-видео, в котором показала свой новый смартфон Mate XT. Устройство примечательно тем, что оно станет первым коммерческим телефоном на рынке с двумя шарнирами, то есть устройство сможет складываться втрое.

По дизайну Mate XT напоминает Honor Magic V3. Используется похожий блок камер и оранжевое покрытие (вероятно, эко-кожа) задней крышки. Девайс будет оснащен четырьмя камерами, включая перископный модуль. Рама сделана из металла.

Как сообщается, аппарат сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычными смартфонами. На данный момент еще ни одна компания не выпустила в продажу такой тройной складной смартфон.

Видео дня

В сложенном состоянии новинка будет выглядеть так:

В разложенном – так:

Презентация Huawei Mate XT состоится уже 10 сентября – на следующий день после главного ивента Apple, где она покажет iPhone 16. Сколько придется заплатить за инновационный складной смартфон, неизвестно. По слухам, ценник будет выше 2000 долларов.

Аналитики говорят, что складные телефоны в последние годы обрели большую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокую стоимость и проблемы со складками. Такая конструкция позволяет по сути владеть смартфоном и планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в использовании.

Пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты. Таким образом складной iPhone в ближайшие годы точно ждать не стоит.

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