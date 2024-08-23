По информации авторитетного источника, компания Apple активно работает над созданием своего первого ноутбука со складным дисплеем. Согласно прогнозам Мин-Чи Куо, такой MacBook выйдет в конце 2027 или начале 2028 года – и только после него дебютирует складной iPhone.
При этом первоначально компания нацеливалась на релиз еще в 2025 году, но его пришлось перенести из-за "технических проблем с производством нужных дисплеев". Компания даже отказалась от планов по выпуску модели с 20,25-дюймовым дисплеем в пользу более компактной версии с диагональю 18,8 дюйма.
Ожидается, что в сложенном состоянии одна половина экрана такого MacBook будет отображать полноразмерную клавиатуру, а в полностью разложенном – функционировать как монитор. В сочетании с внешней клавиатурой оно по сути превратится в настольный компьютер с большим экраном.
Информации о разработке складного iPhone пока нет, хотя некоторые участники рынка ожидали его релиз в ближайшие пару лет. Скорее всего, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook, прежде чем переходить к созданию более компактных устройств с гибкими экранами.
В то время как многие производители, среди которых Motorola, Huawei, Xiaomi и Samsung уже выпустили смартфоны со складными дисплеями, Apple делает ставку на более крупное устройство – складной MacBook. В Apple считают, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты, пишет аналитики.
На данный момент лидером на рынке складных ноутбуков является Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном, ZenBook 17 Fold OLED. Аналогичные продукты есть и у Lenovo.
Ранее стало известно, что следующие 12 месяцев должны быть богатыми на новые компьютеры Apple Mac. Первыми после iPad новые процессоры М4 получат MacBook Pro, а завершат цикл Mac Studio и Mac Pro.
А меж тем до презентации iPhone 16 осталось всего пару недель. В этом году нас ждет небольшое обновление, но Apple все же припасла парочку интересных нововведений.