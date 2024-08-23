Пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке более крупного устройства.

По информации авторитетного источника, компания Apple активно работает над созданием своего первого ноутбука со складным дисплеем. Согласно прогнозам Мин-Чи Куо, такой MacBook выйдет в конце 2027 или начале 2028 года – и только после него дебютирует складной iPhone.

При этом первоначально компания нацеливалась на релиз еще в 2025 году, но его пришлось перенести из-за "технических проблем с производством нужных дисплеев". Компания даже отказалась от планов по выпуску модели с 20,25-дюймовым дисплеем в пользу более компактной версии с диагональю 18,8 дюйма.

Ожидается, что в сложенном состоянии одна половина экрана такого MacBook будет отображать полноразмерную клавиатуру, а в полностью разложенном – функционировать как монитор. В сочетании с внешней клавиатурой оно по сути превратится в настольный компьютер с большим экраном.

Видео дня

Информации о разработке складного iPhone пока нет, хотя некоторые участники рынка ожидали его релиз в ближайшие пару лет. Скорее всего, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook, прежде чем переходить к созданию более компактных устройств с гибкими экранами.

В то время как многие производители, среди которых Motorola, Huawei, Xiaomi и Samsung уже выпустили смартфоны со складными дисплеями, Apple делает ставку на более крупное устройство – складной MacBook. В Apple считают, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты, пишет аналитики.

На данный момент лидером на рынке складных ноутбуков является Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном, ZenBook 17 Fold OLED. Аналогичные продукты есть и у Lenovo.

Ранее стало известно, что следующие 12 месяцев должны быть богатыми на новые компьютеры Apple Mac. Первыми после iPad новые процессоры М4 получат MacBook Pro, а завершат цикл Mac Studio и Mac Pro.

А меж тем до презентации iPhone 16 осталось всего пару недель. В этом году нас ждет небольшое обновление, но Apple все же припасла парочку интересных нововведений.

Вас также могут заинтересовать новости: