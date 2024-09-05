Интерес к складным смартфонам сегодня велик, особенно "тонким и легким".

Популярный бенчмарк AnTuTu обновил "народный" рейтинг смартфонов на Android. Главным критерием для попадания устройства в топ являлся уровень удовлетворенности – то есть, насколько владелец смартфона доволен им и хочет пользоваться дальше.

По итогам августа 2024 года, первое место занял малоизвестный на глобальном рынке Honor Magic V2. Им довольны 97,67% пользователей. Это один из лучших раскладных смартфонов нашего времени, который даже спустя два года после релиза впечатляет своими миниатюрными размерами и весом.

Второе место занял еще один аппарат Honor – Magic 6 Ultimate Edition, который радует 97,33% своих владельцев. Этот суперфлагман в тестах камеры и дисплея от DxOMark опережает и iPhone 15 Pro Max, и топовые гаджеты на Android. Замыкает тройку лидеров складной Vivo X Fold 3 Pro, который по многим параметрам обходит Galaxy Z Fold 6.

Видео дня

В AnTuTu отметили, что включение в Топ-3 Honor Magic V2 и Vivo X Fold3 Pro показывает, что "тонкость и легкость" стали важным ориентиром для пользователей при оценке складных телефонов.

Какие еще смартфоны попали в "народный" рейтинг:

Galaxy S24+ (94,87%);

Oppo Find X7 Ultra (94,8%);

Galaxy Z Fold 5 (94,29%);

Huawei Mate X3 (94,12%);

Huawei Pura 70 Pro+ (93,78%);

iQOO 12 Pro (93,35%);

Meizu 21 Pro (93,19%).

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги самых выгодных по цене/качеству андроидов. В самой доступной категории первое место занял старенький ZTE, а в самой дорогой – Red Magic 9 Pro.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

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