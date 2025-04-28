В сети показали, как будет выглядеть первый складной смартфон от Apple

Складной iPhone ожидается уже в 2026 году и будет выполнен в форм-факторе книжки, как Samsung Galaxy Z Fold.

Автор YouTube-канала AppleTrack выпустил новый ролик, дающий на данный момент наиболее полное представление об одной из наиболее интригующих новинок Apple ближайших лет. Речь идет о складном iPhone, слухи о котором ходят уже более 10 лет.

Изображения основаны на последних утечках, в которых утверждается, что устройство будет выполнено в форм-факторе книжки, как Galaxy Z Fold, получит два экрана и самый тонкий корпус среди всех iPhone – 4,5 мм в разложенном виде (и около 9,5 мм в сложенном).

Диагонали двух экранов: 5,5 дюйма снаружи и 7,8" внутри. Также ожидается возвращение Touch ID, встроенного в боковую кнопку по аналогии с iPad: это решение связано с тем, что разместить систему Face ID в складном корпусе сложнее.

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По имеющейся информации, Apple планирует решить одну из главных проблем складных устройств – возникновение складки на экране. Идеальный сценарий – полное избавление от каких-либо следов сгиба дисплея, когда он находится в раскрытом состоянии. Это одна из причин, почему компания до сих пор не выпустила складной iPhone.

Кроме того, первый складной iPhone будет использовать те же аккумуляторные элементы высокой плотности, что и ультратонкий iPhone 17 Air. Отдельное внимание уделяется шарниру – он должен быть прочнее и надежнее, чем у аналогов.

По характеристикам: телефон оснастят двойной основной камерой с сенсорами на 48 Мп – аналогичными тем, что используются в серии iPhone 16. Новинка может получить 2-нм чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объемом до 1 ТБ, а также USB-порт, расположенный на верхней грани.

По слухам, стоимость складного iPhone может превысить 2000 долларов. Более того, вероятно, речь идет о диапазоне 2000–2500 долларов. Анонс ожидается в 2026 году.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого до сих пор нет складного девайса. Меж тем конкуренты Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон.

Apple также рассматривает возможность создания складного планшета/ноутбука. Марк Гурман из Bloomberg описывает девайс, как что-то похожее на "гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, стоящих рядом". Релиз устройства ожидается не раньше 2028 года.

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