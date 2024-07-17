100 долларов за 1 ТБ: Xiaomi выпустила новый портативный SSD-накопитель

Устройство размером с небольшой блокнот передает фильм в 4K весом 30 ГБ всего за минуту.

Xiaomi выпустила обновленную версию своего внешнего SSD, который впервые появился в ассортименте продуктов компании в 2022 году. Дизайн портативного накопителя слегка освежили и прокачали одну из главных характеристик, пишет GizmoChina.

Главным внешним отличием стал появившийся логотип компании на передней панели и расширение рабочего температурного диапазона. В остальном SSD Xiaomi сохранил свой гладкий дизайн с корпусом из алюминиевого сплава.

Что касается характеристик, то он по-прежнему предлагает емкость 1 ТБайт, а модуль памяти выдает скорость на последовательное чтение и запись около 2 ГБ/c – устройство размером с небольшой блокнот передает 4К-фильм всего за минуту. Поддержка протоколов осталась широкой: USB 3.2 Gen2×2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0.

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SSD Xiaomi, как и раньше, можно использовать с гаджетами под управлением Windows, macOS, Android и Linux Ubuntu. Он уже поступил в продажу в Китае и предлагается за 800 юаней (~4200 грн). О продажах в других странах пока не сообщается, но появление SSD на AliExpress это только вопрос времени.

Напомним, 19 июля Xiaomi проведет крупную летнюю презентацию, на которой покажут новые раскладушки, самый мощный Android-смартфон в мире, Redmi K70 Ultra, смарт-часы фитнес-трекер и новые беспроводные наушники.

А уже в октябре 2024 года выйдет флагманская серия Xiaomi 15. Известно, что смартфоны первыми на рынке получат процессор Snapdragon 8 Gen 4 и защиту IP69. А отличительной особенностью Pro-модели будет улучшенная тройная камера на 50 Мп.

Также в сети появилась информация, что компания Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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