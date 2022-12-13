Корпус целиком из алюминия, а вес всего 60 граммов.

В ассортименте продуктов китайского производителя Xiaomi появился внешний SSD-накопитель на 1 ТБ. Новинка совместима как с Mac, Linux и Windows, так и Android-устройствами.

Корпус девайса выполнен целиком из алюминия, а модуль памяти выдает скорость на последовательное чтение и запись около 2 ГБ/c – в Xiaomi утверждают, что фильм в 4K весом 30 ГБ можно передать всего за минуту.

В комплекте два кабеля: USB-C на USB-C и USB-C на USB-A.

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Предзаказы в Китае стартуют уже сегодня по цене 649 юаней (~3400 грн). В розницу будут продавать уже за 799 юаней (~4200 грн). Позже SSD-накопитель должен появиться на AliExpress и прочих торговых площадках.

Большая презентация Xiaomi: новые смартфоны, часы и мини-ПК

Напомним, 11 декабря Xiaomi провела глобальную презентацию, на которой анонсировала много новых устройств, включая линейку смартфонов Xiaomi 13, смарт-часы Watch S2, компьютер Mini и колонку Sound Pro.

Одним из самых интересных анонсов стал Xiaomi Mini – это бюджетная альтернатива Mac mini от Apple. При этом он компактнее "яблочного" аналога и будет продаваться, в том числе в версии без ОЗУ и SSD, чтобы вы могли установить её самостоятельно.

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