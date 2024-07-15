Презентация новинок ожидается уже на этой неделе.

Компания Xiaomi официально подтвердила, что ее новые складные смартфоны – Mix Fold 4 и Mix Flip – будут представлены 19 июля. За считанные дни до анонса в сети появились фотографии устройств и часть их характеристик.

Xiaomi Mix Fold 4, в отличие от предшественника, будет оснащен тремя камерами, при этом логотип Leica никуда не делся. Судя по картинке, основная камера получит перископический модуль и будет поддерживать 100-кратный зум. Внешний экран оснастят отверстием для фронтальной камеры.

В плане начинки, смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ/1 ТБ накопителя, аккумулятор 5000 мАч и самый тонкий корпус на рынке. Инсайдеры также отмечают, что Mix Fold 4 станет первой моделью Mix Fold от Xiaomi, которая будет запущена по всему миру, а не только в Китае.

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По словам аналитиков, самое главное, что сдерживает Xiaomi от сохранения доминирования Samsung в сегменте складных аппаратов – решение бренда продавать "раскладушки" только на домашнем рынке.

Также Xiaomi готовит к анонсу свою первую "раскладушку" в стиле Samsung Galaxy Flip. Устройство будет называться Xiaomi Mix Flip. Дизайном он вряд ли кого-то удивит – это классическая "раскладушка" с двумя круглыми модулями на тыльной части.

Этот смартфон тоже получит самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, поддержку беспроводную зарядку, а корпус будет защищен от воды и пыли. Есть также информация и наличие двухсторонней спутниковой связи.

Вместе с Mix Flip и Mix Fold 4 на презентации 19 июля Xiaomi представит Redmi K70 Ultra, который еще до анонса стал самым мощным телефоном в AnTuTu.

А уже в октябре 2024 года выйдет флагманская серия Xiaomi 15. Известно, что смартфоны первыми на рынке получат процессор Snapdragon 8 Gen 4 и защиту IP69. А отличительной особенностью Pro-модели будет улучшенная тройная камера на 50 Мп.

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