Презентация ожидается до конца июля, но уже подтверждены ключевые характеристики и дизайн.

Китайский бренд Xiaomi официально подтвердил, что выпустит свой свежий флагман до конца месяца. Девайс под названием Redmi K70 Ultra (он же Redmi K70 Extreme Edition) окажется мощным аппаратом и предложит "самые лучшие игровые возможности".

Согласно рекламным материалам, новинка выйдет в трех расцветках: черной, белой и фиолетовой. По дизайну, все стандартно: прямоугольный блок сзади, четыре шайбы для камер и вспышки, плоские грани и плоский дисплей с тонкой рамкой и вырезом для фронталки. Корпус получит защиту от воды и пыли IP68.

Также было подтверждено, что Redmi K70 Ultra первым в мире получит дисплей нового поколения 1,5K C8+, обеспечивающий лучшую защиту глаз в отрасли. Еще смартфон будет иметь аккумулятор 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX906 и OIS, до 24 ГБайт ОЗУ и накопитель объемом до 1 ТБ,

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По данным Xiaomi, в AnTuTu смартфон выбивает 2 382 780 баллов – и это новый рекорд. Таким образом, на момент выхода это будет самый мощный Android-смартфон на рынке. Как утверждает производитель, Redmi K70 Ultra будет "демоном производительности" и сможет обеспечивать игровой процесс в Genshin Impact в режиме 1.5K+120 Гц.

Официальная презентация Redmi K70 Ultra состоится 19 июля. Вместе с ним анонсируют Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip, который станет первым смартфоном производителя в форм-факторе "раскладушки".

Ранее появилась информация, что Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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