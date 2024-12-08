Презентация Pixel 9a ожидается ближе к марту, а стоить он будет около $499.

Свежий бюджетный "Пиксель" должны показать ближе к началу весны. Однако в сети уже появилось несколько снимков с прототипом Google Pixel 9a, которые подтверждают, что новинка будет сильно отличаться от предшественника.

Как и было показано ранее на рендерах, Pixel 9a получит обновленный дизайн с едва выпирающим блоком камер, что напоминает Nothing Phone (2a) или старые модели iPhone, например, iPhone 8 Plus.

Спереди ничего необычного: рамки вокруг экрана, судя по всему, останутся такими же широкими, как у Pixel 8a.

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Изначально предполагалось, что Google выпустит бюджетный смартфон в мае 2025 года. Однако с переходом на новый график релиза устройств премьера Pixel 9a ожидается на два месяца раньше обычного – в середине марта 2025 года.

Характеристики Pixel 9a уже раскрыты инсайдерами. Телефон получит фирменный чипсет Tensor G4 и экран на 120 Гц, который, к слову, вырастет 6,1 до 6,3 дюйма. Таким образом по размерам новинка будет сопоставима с Pixel 9 и 9 Pro. Емкость аккумулятора тоже увеличится, а вот цена останется прежней – 499 долларов.

Напомним, в этом году в серию Google Pixel 9 вошло сразу четыре смартфона: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, "убер"-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

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