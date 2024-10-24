Оба устройства первыми на рынке оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Elite.

Компания Xiaomi наконец-то показала дизайн смартфонов серии Xiaomi 15, а также немного рассказала о нововведениях. Презентация устройств состоится уже 29 октября.

Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, судя по постерам, будут выглядеть примерно одинаково. В последние поколения изменений во внешнем виде не так и много, даже квадратный блок камеры с маркировкой Leica оставили на месте. Правда плоские грани в этот раз сделали матовыми.

Xiaomi 15 Pro традиционно будет больше младшей версии, которая оснащена 6,36-дюймовым дисплеем с рамками 1,38 мм. Оба устройства первыми на рынке оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Elite. Также новинки получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Видео дня

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Вместе с Xiaomi 15 на презентации 29 октября компания представит часы Xiaomi Watch S4, серию планшетов Xiaomi Pad 7 и операционную систему HyperOS 2.0.

В ранних утечках говорилось, что Pro-модель Xiaomi 15 получит улучшенную тройную камеру на 50 Мп, включая сверхширокоугольный 50-мегапиксельный модуль с большим сенсором. А защита от пыли и воды у обеих моделей будет сравнима с той, которая стоит в "неубиваемых" смартфонах.

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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