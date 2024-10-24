Опубликованы первые официальные изображения Xiaomi 15 / фото Xiaomi

Компания Xiaomi наконец-то показала дизайн смартфонов серии Xiaomi 15, а также немного рассказала о нововведениях. Презентация устройств состоится уже 29 октября.

Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, судя по постерам, будут выглядеть примерно одинаково. В последние поколения изменений во внешнем виде не так и много, даже квадратный блок камеры с маркировкой Leica оставили на месте. Правда плоские грани в этот раз сделали матовыми.

Xiaomi 15 Pro традиционно будет больше младшей версии, которая оснащена 6,36-дюймовым дисплеем с рамками 1,38 мм. Оба устройства первыми на рынке оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Elite. Также новинки получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. 

Видео дня

Xiaomi 15

Фото Xiaomi 15 24 октября 2024
Фото Xiaomi 15 24 октября 2024
Фото Xiaomi 15 24 октября 2024
Фото Xiaomi 15 24 октября 2024
Фото Xiaomi 15 24 октября 2024

Xiaomi 15 Pro

Фото Xiaomi 15 Pro 24 октября 2024
Фото Xiaomi 15 Pro 24 октября 2024
Фото Xiaomi 15 Pro 24 октября 2024
Фото Xiaomi 15 Pro 24 октября 2024

Вместе с Xiaomi 15 на презентации 29 октября компания представит часы Xiaomi Watch S4, серию планшетов Xiaomi Pad 7 и операционную систему HyperOS 2.0.

В ранних утечках говорилось, что Pro-модель Xiaomi 15 получит улучшенную тройную камеру на 50 Мп, включая сверхширокоугольный 50-мегапиксельный модуль с большим сенсором. А защита от пыли и воды у обеих моделей будет сравнима с той, которая стоит в "неубиваемых" смартфонах.

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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