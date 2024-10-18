Китайский флагман одним из первых получит новый топовый чипсет Qualcomm, а его экран называют "следующим отраслевым эталоном".

Компания OnePlus в ближайшее время должна представить новый смартфон. На скорый релиз OnePlus 13 указывают подробные сливы спецификаций и появившиеся в китайских соцсетях первые фото устройства.

Согласно утечке, телефон первым получит топовый дисплей BOE X2 с улучшенной яркостью, лучшей видимостью на солнце и защитой для глаз. Инсайдер Digital Chat Station называет его "следующим отраслевым эталоном" среди экранов для смартфонов.

Еще важными обновлениями станут ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и аккумулятор повышенной емкости на 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт. Без провода смартфон будет заряжаться с мощностью 50 Вт. Среди прочего упоминается максимальная защита от воды IP69 и специальный вибромотор.

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Дизайном OnePlus 13 похож на предшественника, но несколько изменений все-таки есть. Круглый блок камер сохранил свою узнаваемую форму, однако на этот раз его лишили фирменного глянцевого элемента, который в OnePlus 12 плавно переходил на боковую грань корпуса. А справа от круглого модуля разместили букву H, логотип компании Hasselblad.

Презентация OnePlus 13 состоится до конца осени, возможно уже в октябре. Он станет одним из первых флагманов на базе нового топового процессора Snapdragon 8 Gen 4.

Также в ближайшие недели ожидается анонс линейки Xiaomi 15. Компания торопится: Qualcomm представит новое поколение Spandragon 24 октября, а Xiaomi сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon на борту.

Напомним, обозреватели называли OnePlus 12R одним из лучших смартфонов 2024 года, о "котором никто не знает". По сути, это флагман по цене середняка, производительности которого хватит на много лет.

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