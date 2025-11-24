Вплоть до выхода MacBook Pro OLED будут только эволюционные обновления в виде свежих чипов.

Исследовательская фирма TrendForce поделилась "инсайдом" относительно планов Apple по выпуску первых моделей MacBook с OLED-дисплеями. Они уже появились в iPad Pro M4, но до ноутбуков пока не добрались.

По данным источника, Apple готовится к старту производства MacBook с OLED в 2026–2027 годах. Сначала новые дисплеи "прошки", а потом наступит черед MacBook Air. Ожидается, что основными поставщиками OLED-матриц станут LG и Samsung.

В отличие от нынешних моделей MacBook Pro с Mini-LED дисплеями, переход на OLED принесет целый ряд преимуществ. Среди них – повышенная яркость, улучшенный контраст с более глубокими оттенками черного, повышенная энергоэффективность и много другого. Но самое главное – OLED-дисплеи позволят сделать MacBook Pro тоньше.

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В промежутке времени MacBook Pro, как ожидается, не получит никаких серьезных изменений. Будет только эволюционное обновление в виде свежих чипов: примерно такое же, что мы получили в конце октября с макбуками на M4 Pro и M4 Max.

Что у Apple запланировано на начало 2025 года

По данным инсайдеров, компания Apple представит как минимум пять новых устройств будущей весной. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Также обновление получит базовый iPad, iPad Air и MacBook Air. Еще одним весенним устройством Apple станет абсолютно новый продукт для умного дома.

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