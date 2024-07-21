Инсайдеры утверждают, что в следующих четырех поколениях iPhone 17 будут самыми интересными устройствами.

Следующим обновлением смартфонов Apple станет серия iPhone 16. По слухам, это будет консервативное обновление, но не без нюансов. А вот уже к 2025 году, когда выйдут iPhone 17, компания запланировала большой апгрейд, включая появление абсолютно новой модели.

Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на известного инсайдера Ice Universe. Согласно ему, iPhone 2025 года получат три больших апдейта. Среди них:

Базовые модели iPhone 17 наконец оснастят дисплеями ProMotion с частотой 120 Гц, которые до этого были только у Pro-моделей iPhone. Это означает, что прокрутка и анимации будут работать намного плавнее. iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему сохранят 60 Гц.

Pro-модели iPhone 17 будут первым Айфонами с 12 ГБ оперативной памяти и тройной 48-Мп, системой камер, включая основной, телефото и сверхширокоугольный объективы. Видео дня

Plus-версию айфона отправят на пенсию, заменив его iPhone 17 Slim. Это будет "полностью переработанная ультратонкая модель", которая с точки зрения позиционирования и стоимости будет круче, чем у iPhone Pro Maх.

Инсайдеры утверждают, что iPhone 17 будет самым интересными модельным рядом iPhone в следующих четырех поколениях, вплоть до iPhone 19. В свою очередь iPhone 16 будет продвигаться компанией как "оптимальное решение для мобильной фотографии".

Так или иначе, премьера iPhone 17 состоится не раньше осени 2025 года, поэтому много еще может измениться. А вот iPhone 16 выйдут уже меньше, чем через 2 месяца, и о них секретов уже почти не осталось.

А уже в 2026 году Apple представит свой первый складной iPhone. Инсайдеры говорят, что компания намерена громко выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском такого устройства. В отличие от большинства конкурентов, он будет складывается наружу, а не во внутрь.

А на весну 2025 года Apple запланировала выпуск iPhone SE. Бюджетный айфон будет похож на iPhone 16, то есть получит 6,1-дюймовый экран, а ценник сохранится на уровне дешевле $500.

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