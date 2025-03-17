Потенциально недорогой Tecno Camon 40 Pro 5G снимает лучше многих флагманов / фото Tecno

В начале марта китайский бренд Tecno представил новую серию смартфонов Camon 40, в которую, в том числе вошел Camon 40 Pro 5G. Камеру телефона уже протестировали специалисты лаборатории DxOMark, и этот гаджет точно стоит внимания.

Девайс получил 138 баллов в рейтинге, заняв 42-е место. Далеко не рекорд, но это уровень Xiaomi 13 Ultra и Samsung Galaxy S23 Ultra. При этом в топе смартфонов Advanced (200-400 долларов) его камера заняла первое место.

К слову, оценка за съемку фото еще выше – 146 баллов. Авторы обзора говорят, что он снимает на уровне дорогих флагманов, создает реалистичные портреты с приятными и естественными оттенками кожи, а также хорошо передает детали в условиях плохого освещения.

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Для сравнения, новый Samsung Galaxy S25 Ultra, который в Европе стартует по цене от 1500 евро, получил за фотовозможности 144 балла, iPhone 14 Pro – 143 балла, Google Pixel 8a – 141 балл.

При этом телефон имеет всего две камеры – на 50 и 8 мегапикселей. Вот примеры изображений: 

Фото Tecno Camon 40 Pro 5G 17 марта 2025
Фото Tecno Camon 40 Pro 5G 17 марта 2025
Фото Tecno Camon 40 Pro 5G 17 марта 2025
Фото Tecno Camon 40 Pro 5G 17 марта 2025
Фото Tecno Camon 40 Pro 5G 17 марта 2025
Фото Tecno Camon 40 Pro 5G 17 марта 2025

Что касается его параметров, Tecno Camon 40 Pro 5G получил 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300, от 8/128 Гб памяти и аккумулятор 5200 мАч с 45-ваттной зарядкой. Цену еще не объявили, но в Китае девайс будет стоить 250-300 долларов.

А вот в рейтинге экранов DxOMark новый флагман Samsung занял первое место, опередив всех конкурентов, включая iPhone 16, Pixel 9 и OnePlus 13. Также в ходе тестов выяснилось, что S25 Ultra включается быстрее iPhone 16 Pro Max.

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