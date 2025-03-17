Аппарат прыгнул на 42-е место рейтинга DxOMark.

В начале марта китайский бренд Tecno представил новую серию смартфонов Camon 40, в которую, в том числе вошел Camon 40 Pro 5G. Камеру телефона уже протестировали специалисты лаборатории DxOMark, и этот гаджет точно стоит внимания.

Девайс получил 138 баллов в рейтинге, заняв 42-е место. Далеко не рекорд, но это уровень Xiaomi 13 Ultra и Samsung Galaxy S23 Ultra. При этом в топе смартфонов Advanced (200-400 долларов) его камера заняла первое место.

К слову, оценка за съемку фото еще выше – 146 баллов. Авторы обзора говорят, что он снимает на уровне дорогих флагманов, создает реалистичные портреты с приятными и естественными оттенками кожи, а также хорошо передает детали в условиях плохого освещения.

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Для сравнения, новый Samsung Galaxy S25 Ultra, который в Европе стартует по цене от 1500 евро, получил за фотовозможности 144 балла, iPhone 14 Pro – 143 балла, Google Pixel 8a – 141 балл.

При этом телефон имеет всего две камеры – на 50 и 8 мегапикселей. Вот примеры изображений:

Что касается его параметров, Tecno Camon 40 Pro 5G получил 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300, от 8/128 Гб памяти и аккумулятор 5200 мАч с 45-ваттной зарядкой. Цену еще не объявили, но в Китае девайс будет стоить 250-300 долларов.

А вот в рейтинге экранов DxOMark новый флагман Samsung занял первое место, опередив всех конкурентов, включая iPhone 16, Pixel 9 и OnePlus 13. Также в ходе тестов выяснилось, что S25 Ultra включается быстрее iPhone 16 Pro Max.

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