На удивление, новейший Galaxy S25 Ultra включается быстрее и опережает конкурента по загрузке приложений и в играх.

Тесты на скорость работы смартфонов – одна из самых популярных рубрик на YouTube. Схватки между свежими флагманами стабильно востребованы среди гиковской аудитории: всем интересно кто же будет круче – топовый Samsung или iPhone.

На канале Nick Ackerman вышло видео с битвой Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. На удивление, новый суперфлагман от Samsung опережает устройство Apple по многим параметрам.

С самого старта Galaxy вырвался вперед, поскольку он включился более чем на пять секунд быстрее, чем iPhone.

Далее автор закрыл все приложения на обоих смартфонах и начал последовательно запускать на них одинаковые программы. Простые аппы, вроде календаря или погоды открываются на обоих устройствах одинаково быстро, однако при загрузке контента (ленты соцсетей, списка новостей, магазина приложений) Galaxy S25 Ultra делает это заметно быстрее.

Более того, большинство игр также запускается быстрее на Galaxy S25 Ultra, что удивительно, ведь в предыдущих поколениях устройства Apple лидировали в этой категории.

Сравнение показало, что Galaxy S25 Ultra действительно может предложить более высокую скорость работы, чем iPhone 16 Pro Max. Samsung проделала хорошую работу не только над аппаратной частью своих устройств, но и уделила внимание "софту".

Видео дня

Впрочем, для повседневного использования разница вряд ли будет критичной, отметил автор видео.

Ранее появилось сравнение камер в Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Смартфон Samsung лучше проявил себя при съемке селфи и в возможностях зума, тогда как Айфон снимает лучше в обычном режиме, при плохом освещении и в целом демонстрирует больше деталей.

2025 год обещает быть богатым на смартфоны Apple. Этой весной выйдет новый iPhone SE, который, по прогнозам аналитиков, "порвет рынок", а осенью дебютирует iPhone 17 с новой "ультратонкой" моделью.

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