В список попали модели от Xiaomi, OnePlus, Samsung и Google.

За последние несколько лет производителям электроники удалось вывести смартфоны среднего класса на новый уровень – некоторые из них по мощности и функционалу не сильно уступает премиальным Айфонам и флагманским Андроидам.

Редакторы популярного портала Tech Advisor рассмотрели сразу 10 сбалансированных моделей, которые рекомендуются к покупке весной 2025 года. Мы, в свою очередь, отобрали те, которые добрались до Украины – все в пределах 20 тысяч гривен.

Xiaomi 14T – смартфон среднего класса, который легко мог бы сойти за флагман. Прежде всего, экраном – это 144-герцовая OLED-панель на 6.67 дюйма с разрешением 1.5K и яркостью 4000 нит. Автономность, камеры и производительность здесь тоже в порядке.

– смартфон среднего класса, который легко мог бы сойти за флагман. Прежде всего, экраном – это 144-герцовая OLED-панель на 6.67 дюйма с разрешением 1.5K и яркостью 4000 нит. Автономность, камеры и производительность здесь тоже в порядке. В минусы ему записали отсутствие беспроводной зарядки и не такие крутые ИИ-функции, как у конкурентов.

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OnePlus Nord 4 – превосходный смартфон, который предлагает все, что большинство людей ищут в этом сегменте. От конкурентов он отличается корпусом из металла, который в наши дни редкость, почти флагманской основной камерой и 6-летней поддержкой обновлениями.

– превосходный смартфон, который предлагает все, что большинство людей ищут в этом сегменте. От конкурентов он отличается корпусом из металла, который в наши дни редкость, почти флагманской основной камерой и 6-летней поддержкой обновлениями. Среди недостатков – отсутствие телеобъектива и не такой мощный чип Snapdragon, как у конкурентов.

Samsung Galaxy A35 5G – отличный универсал. Он предоставляет доступ к хорошим камерам, мощной батарее и длительной поддержке ПО, запрашивая за это не более 13 000 грн.

– отличный универсал. Он предоставляет доступ к хорошим камерам, мощной батарее и длительной поддержке ПО, запрашивая за это не более 13 000 грн. Но это также цена за временами посредственную производительность и пластиковый корпус.

Google Pixel 8a – бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и продвинутым ИИ функциями. А еще это самый доступный Android-девайс на рынке, предлагающий семь лет обновлений – вплоть до 2031 года.

– бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и продвинутым ИИ функциями. А еще это самый доступный Android-девайс на рынке, предлагающий семь лет обновлений – вплоть до 2031 года. Однако медленная зарядка (по сравнению с китайскими "середнячками") и слабоватая батарея могут разочаровать. Тем не менее, это отличный выбор за свои деньги.

Redmi Note 14 Pro+ – крутой OLED-экран и поддержка реактивной зарядки мощностью 120 Вт. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 19 минут. Из прочих наворотов – премиальный дизайн с отделкой, а также мощный датчик основной камеры на 200 Мп.

– крутой OLED-экран и поддержка реактивной зарядки мощностью 120 Вт. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 19 минут. Из прочих наворотов – премиальный дизайн с отделкой, а также мощный датчик основной камеры на 200 Мп. Среди недостатков обзорщики отметили некоторые проблемы с производительностью и тот факт, что получать обновления ОС он будет всего три года.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2025 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

Если бюджет в пределах 7000 грн, рекомендуем обратить внимание на этот топ. Индустрия продвинулась настолько далеко, что даже в этой ценовой категории мы видим телефоны, которые предлагают мощные чипсеты и большие батареи.

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