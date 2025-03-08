Индустрия продвинулась настолько далеко, что даже в этой ценовой категории мы видим девайсы, предлагающие мощные чипсеты и большие батареи.

Специалисты авторитетного портала GSM Arena выбрались на рынок недорогих смартфонов и отобрали пять самых оптимальных вариантов стоимостью до 150 евро (~7000 грн).

Индустрия продвинулась настолько далеко, что даже в этой ценовой категории мы видим телефоны, которые предлагают мощные чипсеты и большие батареи. Сегодня в битве за бюджетный сегмент участвуют Samsung, Xiaomi, Motorola и Realme.

Samsung Galaxy A16 (~6800 грн) . Самый "народный" смартфон корейцев с дизайном под флагман, OLED-матрицей 90 Герц, достойной основной камерой 50 Мп, большой автономностью и минимум 4/128 Гб памяти. Отдельно стоит выделить срок поддержки обновлениями – апдейты Android будут капать на аппарат аж до 2030 года.

. Самый "народный" смартфон корейцев с дизайном под флагман, OLED-матрицей 90 Герц, достойной основной камерой 50 Мп, большой автономностью и минимум 4/128 Гб памяти. Отдельно стоит выделить срок поддержки обновлениями – апдейты Android будут капать на аппарат аж до 2030 года. Redmi 13C 5G (~6000 грн). Смартфон очень простой, но предлагает кучу функций за свою низку цену – стильный дизайн, большой ЖК-экран с частотой 90 Гц, быстрый чипсет MediaTek и двойную камеру на 50 и 2 Мп с поддержкой ИИ. Но придется мириться с отсутствием NFC.

Смартфон очень простой, но предлагает кучу функций за свою низку цену – стильный дизайн, большой ЖК-экран с частотой 90 Гц, быстрый чипсет MediaTek и двойную камеру на 50 и 2 Мп с поддержкой ИИ. Но придется мириться с отсутствием NFC. Motorola Moto G24 Power (~6000 грн). Бюджетный девайс для тех, кто ищет большую автономность и быструю зарядку. У G24 есть батарея на 6000 мАч с ускоренной зарядкой 30 Вт. Производительность и качество снимков тоже на уровне.

Бюджетный девайс для тех, кто ищет большую автономность и быструю зарядку. У G24 есть батарея на 6000 мАч с ускоренной зарядкой 30 Вт. Производительность и качество снимков тоже на уровне. Poco C65 (~5000 грн). Для бюджетника не пожалели надежное качество сборки с матовой задней стенкой и стеклом Gorilla Glass спереди. Аппарат также получил достаточно яркий ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ ОЗУ в базе и хорошее время работы батареи.

Для бюджетника не пожалели надежное качество сборки с матовой задней стенкой и стеклом Gorilla Glass спереди. Аппарат также получил достаточно яркий ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ ОЗУ в базе и хорошее время работы батареи. Realme C53 (~4500 грн). Этот бюджетник привлекает внимание задней панелью в стиле недавних iPhone Pro и большим экраном с разрешением 1080p и частотой 90 Гц. Еще у телефона присутствует аналог Dynamic Island, боковой сканер отпечатка пальцев и NFC.

Видео дня

Напомним, на днях в продажу поступил "бюджетный" iPhone 16e от Apple. Релиз получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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