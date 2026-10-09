Составлен рейтинг самых мощных и быстрых смартфонов осени 2026 года

Первое место по производительности занял Xiaomi 18 Fold с гибким экраном в стиле iPhone Ultra и с собственным процессором XRING O3.

Бенчмарк AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов по итогам сентября 2026 года. В Android-топ попали модели на базе свежего Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а также Dimensity 9600 Pro и прошлогоднего Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Первое место по производительности занял Xiaomi 18 Fold со средним результатом 4 620 886 баллов. Складной смартфон оснащен фирменным процессором XRING O3, а в протестированной конфигурации использовались 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и накопитель на 1 ТБ с интерфейсом UFS 4.1.

Второе место занял iQOO 16, набравший 4 449 925 баллов. В его основе лежит новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC N2P. Устройство также получило экран с частотой обновления 165 Гц и отдельный игровой чип Q4.

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Тройку лидеров замкнул Honor Magic 9 Pro Max с результатом 4 435 489 баллов. Как и iQOO 16, он работает на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но производитель сделал дополнительный акцент на возможностях камеры, разработанной при участии специалистов Arri.

Остальные позиции делят между собой Xiaomi 18 Pro Max, Oppo Find X10 Pro Max, Red Magic 11S Pro+, iQOO 15 Ultra, Honor Win, Xiaomi 18 Pro и Realme GT 8 Pro. У всех не меньше 4 млн баллов.

В рейтинге iOS/iPadOS-устройств ожидаемо лидируют конфигурации iPad на базе чипсетов Apple M5. Следом с минимальным отставанием идет iPhone 18 Pro Max.

Ранее эксперты сравнили фотовозможности iPhone 18 Pro и Galaxy S26 Ultra. По детализации смартфоны оказались близки, но подход к обработке снимков у них отличается.

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