'Топ за свои деньги': эксперты выбрали лучшие смартфоны в пяти ценовых категориях

Самый выгодный для приобретения флагман продает Nubia. В бюджетном сегменте лидируют устройства Motorola и OnePlus.

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинги Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности по итогам сентября 2026 года. В список вошли устройства разных ценовых категорий – от бюджетных до флагманов.

При составлении рейтинга учитывались средние результаты смартфонов в тестах AnTuTu и актуальные розничные цены на гаджеты. В компании отмечают, что при составлении списков не учитываются такие критерии, как автономность работы, возможности камеры и качество экрана.

Среди аппаратов не дороже 225 долларов лидером оказался Motorola G100s с процессором Snapdragon 6s Gen 4, аккумулятором 7000 мАч и экраном LCD с частотой обновления 120 Гц. Следом идет OPPO K12s 5G с таким же процессором. Замыкает тройку самых выгодных бюджетников OnePlus Turbo 6X на Dimensity 7360 SUPER.

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В сегменте от 225 до 375 долларов лучшим стал OnePlus Turbo 6, оснащенный процессором Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц и аккумулятором на 9000 мАч. Следом идет OnePlus Ace 6T с чиом Snapdragon 8 Gen 5, а замыкает тройку realme Neo7 Turbo на базе Dimensity 9400e.

Рейтинг моделей от 375 до 520 долларов возглавил iREDMI K90 Ultra, за ним следует iQOO Neo11 – оба работают на базе Snapdragon 8 Elite. На третьей строчке разместился Redmi K90 Max с процессором Dimensity 9500.

Honor WIN с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал лучшим в категории от 520 до 670 долларов. Honor Magic8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) и iQOO 15(Snapdragon 8 Elite Gen 5) забрали серебро и бронзу соответственно.

Лидером среди самых дорогих девайсов, стоимость которых выше 670 долларов, оказался iQOO 16 с процессором Snapdragon 8 Super Gen 6,. Второе и третье места тоже достались гаджетам Nubia: Nubia NaviX Ultra и RedMagic 11S Pro соответственно. Оба оснащены Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов сентября. Первое место занял Xiaomi 18 Fold с гибким экраном в стиле iPhone Ultra и с собственным процессором XRING O3.

Эксперты сравнили фотовозможности iPhone 18 Pro и Galaxy S26 Ultra. По детализации флагманы оказались близки, но подход к обработке снимков у них отличается.

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