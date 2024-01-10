Нейросети способны проводить аналитические исследования значительно быстрее человека, и это ведет к технологическому прорыву.

Дальнейший прогресс в развитии искусственного интеллекта (ИИ) осуществить революцию в технологии аккумуляторных батарей, сделав их более экологически безопасными и эффективными. Такое мнение высказывают специалисты корпорации Microsoft, тоже занимающейся разработкой собственного ИИ, пишет Independent.

Отмечается, что компания задействовала искусственный интеллект, чтобы он проанализировал более 32 миллионов веществ, которые могли бы лечь в основу аккумуляторов нового поколения. В конце концов несколько тысяч таких материалов якобы нашлись. Их продолжат тестировать.

Утверждается, что изготовленная из этих материалов батарея потребует на 70% меньше лития – дорогого и очень недружественного к экологии металла. Но в Microsoft отмечают, что прежде всего - это большой прогресс именно для искусственного интеллекта, который продемонстрировал свою пригодность для реальных научно-технических прорывов в чрезвычайно короткие сроки.

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Отмечается, что в прошлом году Microsoft выпустила новую программу Azure Quantum Elements, предназначенную именно для научных открытий с помощью ИИ. Она уже используется фармацевтическими компаниями для тестирования новых веществ.

Но в Microsoft заявили, что сосредоточили собственное исследование именно на аккумуляторах, потому что они крайне нужны в современной повседневной жизни. Кроме того, это важно для развития таких перспективных технологий, как беспилотные автомобили и тому подобное.

"Разработка новых батарей - невероятно важная глобальная проблема. Синтез и тестирование материалов по человеческим методам принципиально ограничены", - сказал Брайан Абрахамсон, цифровой директор Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории.

Подробная статья с описанием работы "Ускорение открытия вычислительных материалов с помощью искусственного интеллекта и облачных высокопроизводительных вычислений: от широкомасштабного скрининга до экспериментальной проверки" опубликована на arXiv.

Другие материалы о научно-технических прорывах

Как писал УНИАН, ученые впервые сделали научное открытие с помощью так называемых нейросетей. Исследователи искусственного интеллекта пытались понять, способны ли так называемые "большие языковые модели" (чат-боты) вроде ChatGPT или Bard генерировать информацию, выходящую за рамки человеческих знаний. То есть не просто пересказывать уже известную информацию, а делать собственные выводы.

Также мы рассказывали, что на борту Международной космической станции существует компактная лаборатория размером с небольшой холодильник, которая производит самые холодные вещества во Вселенной. Именно там эксперимент НАСА создал экзотическое пятое состояние материи, который не встречается в природе.

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