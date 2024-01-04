У нее уже много поклонников.

В социальной сети Instagram набирает популярность аккаунт Эмили Пеллегрини - девушки, которую создал искусственный интеллект.

Она обладает стройным телом, длинными шелковистыми волосами каштанового оттенка, у нее карие глаза и белоснежные зубы. У Эмили идеальные черты лица и фигура, что и привлекает внимание людей.

Стоит отметить, что за короткий промежуток времени на девушку подписались 150 тысяч человек. А ее создателю удалось заработать на этом 10 тысяч долларов (почти 300 тысяч гривень).

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"Я спросил в чате GPT, о какой девушке мечтает среднестатистический мужчина, и там было написано, что с каштановыми волосами и длинными ногами, так что я сделал ее именно такой, как там было написано", - признался создатель Эмили в комментарии Daily Mail.

Также он рассказал, что на девушку "запали" влиятельные мужчины. По его словам, они убеждены, что она реально существует, поэтому пишут ей в соцсетях.

"Это очень разные люди, которые с ней связываются. Через прямые сообщения в Instagram с ней связываются действительно известные люди, такие как футболисты, миллиардеры, бойцы ММА и теннисисты", - рассказал мужчина.

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