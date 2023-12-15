Ученые сгенерировали оптимальные ответы на классические математические загадки-головоломки.

Ученые впервые сделали научное открытие с помощью так называемых нейросетей. Подробности успешного научного эксперимента изложены в научном издании Nature.

Исследователи искусственного интеллекта пытались понять, способны ли так называемые "большие языковые модели" (чат-боты) вроде ChatGPT или Bard генерировать информацию, выходящую за рамки человеческих знаний. То есть не просто пересказывать уже известную информацию, а делать собственные выводы.

"Когда мы начинали проект, не было никаких признаков того, что он создаст что-то действительно новое. Насколько нам известно, это первый раз, когда с помощью большой языковой модели было сделано настоящее новое научное открытие", — сказал Пушмит Коли, глава научного отдела искусственного интеллекта в DeepMind корпорации Google.

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После появления ChatGPT в прошлом году чат-боты оказались чрезвычайно популярными. Их используют для получения ответов и создания контента, который генерируется из знаний, заложенных в базу данных чат-бота.

Исследователи из DeepMind привлекли чат-бот для поиска решений в форме компьютерных программ, добавив ему в пару программу - "оценщика", которая автоматически ранжирует написанные ботом программы по качеству результата. Затем лучшие приложения объединяются и возвращаются боту для улучшения. Это заставляет систему неуклонно превращать плохие приложения в более мощные, которые могут открывать новые знания.

С таким подходом исследователи смогли решить две теоретические проблемы. Первой была давняя и несколько загадочная задача в чистой математике, известная как проблема ограничения множественного числа. Это относится к поиску самого большого набора точек в пространстве, где никакие три точки не образуют прямую линию. Бот создал программы, которые генерируют новые большие наборы таких точек значительно лучше, чем это способны делать люди-математики.

Второй загадкой была проблема упаковки контейнеров, которая ищет лучшие способы упаковки предметов разных размеров в контейнеры. Хотя это относится к физическим объектам, таким как наиболее эффективный способ размещения коробок в транспортном контейнере, та же математика применяется в других областях, таких как планирование вычислительных задач в центрах обработки данных.

Проблема обычно решается путем упаковки предметов в первый отсек, в котором есть место, или в отсек с наименьшим доступным местом, где все еще поместится предмет. В этом эксперименте бот нашел лучший подход, который позволяет избежать даже небольших пробелов, которые невозможно заполнить.

В настоящее время исследователи изучают ряд научных проблем, с которыми может справиться искусственный интеллект. Основным ограничивающим фактором является то, что проблемы должны иметь решения, которые могут быть проверены автоматически, что исключает многие проблемы в биологии, где гипотезы часто необходимо проверять с помощью лабораторных экспериментов.

Другие интересные научные открытия

Как писал УНИАН, украинские ученые в сотрудничестве с иностранными коллегами обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктике. Причиной может быть нетипичное горячее ядро в атмосфере, образующееся наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха.

Также мы рассказывали, что люди быстро стареют и умирают из-за преклонного возраста по вине динозавров. А точнее из-за тех невыносимых условий существования, которые они создали для далеких прапращуров человека, говорят ученые.

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