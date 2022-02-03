Компания, надо отметить, одной из первых прониклась темой VR гаджетов, но что-то пошло не так.

Microsoft решила отказаться от разработки гарнитуры смешанной реальности HoloLens 3 после начала сотрудничества с Samsung.

Источники издания Business Insider сообщают, что контракт между компаниями о создании общего устройства вызвал разногласия внутри двух техногигантов.

Первые считали, что им нужно сосредоточиться на собственных разработках на волне нарастающей популярности метавселенных, тогда как другие – на выпуске ПО для уже существующих клиентов. При этом нет четкого понимания, делать ли гарнитуры для обычных пользователей или для бизнес-клиентов.

Также компания не успевает произвести достаточное количество HoloLens по заказу Министерства обороны США из-за низкого качества. По данным источников, на фоне разногласий с начала 2022 года из подразделения уволились 100 человек, а около 25 перешли к Цукербергу в Meta.

Microsoft в официальном комментарии заявила, что HoloLens до сих пор считается важной частью по стратегии развития смешанной реальности и метавселенной.

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Напомним, что устройства Microsoft HoloLens были публично представлены еще в 2015 году, когда контент для виртуальной реальности был довольно примитивным и изобиловал техническими ошибками. Спустя четыре года появилась вторая версия без заметных нововведений. Девайс стал легче и удобнее.

По оценкам одного из бывших сотрудников компании, всего было реализовано от 40 до 60 тысяч устройств при стоимости в $3500. Однако выручка от продаж не впечатлила верхушку, и вектор развития решили поменять. Сейчас над гарнитурами смешанной реальности трудятся практически все крупные техноигроки.

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