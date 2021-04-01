В течение десяти лет Microsoft должна поставить американской армии 120 тыс. устройств, созданных на базе ее очков дополненной реальности HoloLens.

Корпорация Microsoft получила от Министерства обороны США контракт на поставку носимых устройств дополненной реальности для армии.

Читайте такжеУкраинский "умный" шлем для танкистов получил контракт в ЭмиратахОб этом объявило управление PEO Soldier, ответственное за закупку оборудования для армии. Контракт был передан Microsoft еще в пятницу. Как пишут американские СМИ со ссылкой на данные, полученные от Microsoft, сумма контракта составляет $21,9 млрд. В течение десяти лет Microsoft должна поставить американской армии 120 тыс. устройств, созданных на базе ее очков дополненной реальности HoloLens.

В 2018 году Microsoft получила от Пентагона контракт на $480 млн на разработку прототипа подобного устройства — интегрированной визуальной системы дополненной реальности (IVAS). IVAS — существенно усовершенствованная версия HoloLens, помимо обычных возможностей очков дополненной реальности она показывает военнослужащему карту местности и компас, может использоваться для поиска цели и наведения, оснащена системой ночного видения. В устройство также интегрированы облачные сервисы Microsoft Azure. Как говорится в заявлении PEO Soldier, такое устройство позволит солдатам «сражаться, тренироваться и упражняться, используя одну платформу», передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая