Назван лучший смартфон для селфи в 2024 году

Топовая модель Apple обошла Honor Magic 6 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro и Google Pixel 9 Pro XL

Главный смартфон Apple, iPhone 16 Pro Max, не смог стать лидером в рейтинге камерофонов по версии DxOMark, но он частично реабилитировался в другом рейтинге. Эксперты назвали этот аппарат лучшим для съемок с фронтальной камеры.

Смартфон набрал 151 очков и попал на первую строчку топа. Переднюю камеру похвалили за точную экспозицию, надежную автофокусировку, большую глубину резкости, высокий уровень детализации как в режиме фото, так и в режиме видео, эффективную стабилизацию и естественный эффект боке в портретном режиме.

Учитывая позицию в рейтинге, о серьезных "минусах" говорить не приходится. Но если придираться, то на видео иногда проявляются шумы, а баланс белого недостаточно точный.

Видео дня

Интересно, что в iPhone 16 Pro Max встроена та же передняя камера, что и в iPhone 14 и 15 Pro Max – 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1,9. То есть за повышение качества в большей степени отвечают нейросети и более мощный чипсет. Это подтверждает тот факт, что iPhone 15 Pro Max оказался на третьем месте, а 14 Pro Max – на шестом.

Так сейчас выглядит актуальный топ-10 рейтинга фронтальных камер:

По слухам, Pro-модели iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 мегапикселей. Apple последний раз обновляла селфи-камеру своих смартфонов 2019 году, когда вышел iPhone 11.

Часто пользователи при выборе смартфона с хорошей камерой обращают внимание только на количество мегапикселей, считая, что чем их больше, тем четче должны быть снимки. Однако на практике эта особенность мало влияет на качество фото. Эксперты с Tom's Guide называли смартфоны с лучшими камерами для разных потребностей и бюджета.

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