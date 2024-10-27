Названы 10 главных смартфонов 2024 года: от бюджетных моделей до флагманов

Авторы протестировали все главные новинки, выпущенные в этом году, включая складные Android и последние iPhone, и составили ультимативный топ.

Выбирать телефон в 2024 году – задача не из простых. С начала года рынок мобильных устройств успел пополниться множеством интересных гаджетов: от "бюджетников" со сбалансированным железом до уникальных флагманов с топовыми фотовозможностями.

Издание Tech Advisor вспомнило главные релизы уходящего года. Обозреватели не стали раскладывать телефоны по местам, а просто выбрали лучшие модели в разных категориях.

Samsung Galaxy S24 Ultra – лучший смартфон 2024 года. У него есть все, что нужно даже самому требовательному пользователю. Мощный чипсет, большой 120-герцовый экран с поддержкой стилуса, продвинутые камеры (основная на 200 Мп) и фирменные ИИ-функции, без которых сегодня никуда.

– лучший смартфон 2024 года. У него есть все, что нужно даже самому требовательному пользователю. Мощный чипсет, большой 120-герцовый экран с поддержкой стилуса, продвинутые камеры (основная на 200 Мп) и фирменные ИИ-функции, без которых сегодня никуда. Xiaomi 14 Ultra – лучшее фото. Это первый камерофон, который может действительно заменить "зеркалку" для большинства пользователей, таково качество и универсальность предлагаемой квадрокамеры на 50+50+50+50 Мп, каждая из которых делает великолепные фотографии практически в любой обстановке.

– лучшее фото. Это первый камерофон, который может действительно заменить "зеркалку" для большинства пользователей, таково качество и универсальность предлагаемой квадрокамеры на 50+50+50+50 Мп, каждая из которых делает великолепные фотографии практически в любой обстановке. iPhone 16 Plus – лучший iPhone. Из линейки iPhone 2024 года именно эта модель – лучший выбор по сочетанию размера, стоимости и характеристик, считают в Tech Advisor. Экран не такой большой или впечатляющий, как у Pro Max, и вы получаете обычный чипсет A18, но для большинства людей этого будет вполне достаточно.

– лучший iPhone. Из линейки iPhone 2024 года именно эта модель – лучший выбор по сочетанию размера, стоимости и характеристик, считают в Tech Advisor. Экран не такой большой или впечатляющий, как у Pro Max, и вы получаете обычный чипсет A18, но для большинства людей этого будет вполне достаточно. iPhone 16 Pro Max – лучший премиальный iPhone. Учитывая его размер и стоимость, он подойдет не всем, но если вам нужен еще лучше дисплей, еще лучше процессор, еще лучше камеры и титановой корпус впридачу – то выбор очевиден.

– лучший премиальный iPhone. Учитывая его размер и стоимость, он подойдет не всем, но если вам нужен еще лучше дисплей, еще лучше процессор, еще лучше камеры и титановой корпус впридачу – то выбор очевиден. Pixel 9 Pro XL – альтернатива iPhone, Samsung и Xiaomi. Если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не подходит, то, скорее всего, лучшим выбором будет топовый флагман от Google. Он предлагает уникальный дизайн, мощные камеры, самые "умные" ИИ-функции и 7 лет обновлений ПО.

Видео дня

OnePlus Nord 4 – лучший телефон 2024 года по цене/качеству. Это аппарат среднего класса с процессором Snapdragon 7+ Gen 3, дисплеем OLED на 120 Гц, отличными камерами и шестью годами поддержки ПО. А еще это первый за много лет смартфон с цельнометаллическим корпусом.

Motorola Razr 50 Ultra – лучший складной смартфон. Когда вы думаете о раскладушках, выпущенных в 2024 году, первым на ум, вероятно приходит Galaxy Z Flip 6 от Samsung. Но хотя его тоже стоит рассмотреть, новинка от Motorola большинству людей подойдет лучше.

– лучший складной смартфон. Когда вы думаете о раскладушках, выпущенных в 2024 году, первым на ум, вероятно приходит Galaxy Z Flip 6 от Samsung. Но хотя его тоже стоит рассмотреть, новинка от Motorola большинству людей подойдет лучше. OnePlus 12 – "великолепный универсал". Он по-прежнему дешевле большинства флагманов, но при этом предлагает все, что большинство людей ищут в смартфоне. За исключением ИИ функций – их здесь вообще нет. Если без ИИ никак, то в качестве альтернативы можно рассмотреть Galaxy S24+

– "великолепный универсал". Он по-прежнему дешевле большинства флагманов, но при этом предлагает все, что большинство людей ищут в смартфоне. За исключением ИИ функций – их здесь вообще нет. Если без ИИ никак, то в качестве альтернативы можно рассмотреть Galaxy S24+ CMF Phone 1 – лучший бюджетный телефон. Разборный корпус, 120-герцовый OLED-дисплей и отличные характеристики для своей цены привлекают внимание. Но отсутствие модуля NFC и посредственные камеры могут отпугнуть некоторых потенциальных покупателей.

В ближайшее время начнут выходить Android-флагманы нового поколения на базе Snapdragon 8 Elite. Среди них – OnePlus 13, Xiaomi 15 и Galaxy S25. Правда, инсайдеры уже предупреждают, что из-за перехода на новый процессор подорожают сами смартфоны.

Слухи за год до анонса iPhone 17 говорят, что это будет самый интересный модельный ряд за последние годы. Особый интерес вызывает "загадочный" iPhone Air, который, по слухам, заменит модель Plus и выйдет в ультратонком дизайне.

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