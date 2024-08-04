Все дело в новых процессорах от Qualcomm и MediaTek, которые перейдут на 3-нм техпроцесс TSMC.

Уже некоторое время в сети бурно обсуждают, что следующий топовый чипсет Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 4 – будет крайне дорогим, что негативно скажется на ценах на флагманские смартфоны. Судя по всему, то же самое будет актуально и для устройств на базе Dimensity 9400.

Как сообщает портал Wccftech со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station, новая платформа MediaTek будет дороже предшественницы. То есть потенциально в 2025 году могут подорожать вообще все Android-флагманы, поскольку производители, как правило, перекладывают дополнительные издержки на потребителя.

Отмечается, что новый Dimensity 9400 будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения и принесет в первую очередь улучшение показателей энергопотребления и производительности блока NPU, который будет на 40% быстрее, чем у Dimensity 9300. Это соответствует намерениям MediaTek свергнуть Qualcomm Snapdragon с олимпа лидера на платформе Android.

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Вместе с тем, это потенциально может означать, что доступных флагманов на Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 ждать не стоит. Речь идет об аппаратах в ценовой категории 400-600 долларов, которые используют топовый процессор, но экономят на других компонентах, чтобы удержать конкурентный прайс.

Первые смартфоны на базе Dimensity 9400 начнут появляться на рынке этой осенью. Но сначала дебютирует Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что его представят уже в октябре, одновременно с серией Xiaomi 15.

Что касается новых iPhone 16, то Apple не планирует поднимать стоимость на них. Более того, 16 Pro лишится версии с накопителем на 128 ГБ, но стартовая модель на 256 ГБ будет все равно стоить 1000 долларов. Точно во сколько же оценили iPhone 15 Pro (128 Гбайт).

Если вы в поисках телефона, который будет актуален и через 5 лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных Android-устройств. Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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