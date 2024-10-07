Из коробки устройство работает на Android 14, но в перспективе получит Android 20.

Samsung Galaxy A15 стал самым продаваемым Android-смартфоном в первой половине 2024 года. Теперь на смену ему пришел предшественник Galaxy A16: Samsung без официального анонса выставила "бюджетник" на своем сайте.

Производитель пообещал, что будет поддерживать смартфон обновлениями 6 лет. Из коробки девайс имеет Android 14, но в перспективе получит Android 20. Сейчас подобный срок поддержки новых версий Android есть только у Google Pixel, флагманских Galaxy S24 и складных Galaxy Z Fold / Filp 6.

Характеристики Galaxy A16:

Экран: 6,7", FullHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц.

6,7", FullHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц. Процессор: SoC Exynos 1330.

SoC Exynos 1330. Память: 4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопителя.

4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопителя. Камеры : основная на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп и макро с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 13-мегапиксельная.

: основная на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп и макро с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 13-мегапиксельная. Батарея: 5000 мАч, зарядка 25 Вт.

Эта модель стала первой в линейке Galaxy с внешней поддержкой карт microSD до 1,5 ТБ (до этого поддерживались носители объемом 1 ТБ). А еще это первый смартфон серии Galaxy A1X с рейтингом IP54, обеспечивающий защиту от пыли и брызг.

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Samsung Galaxy A16 в начальной конфигурации 4/128 ГБ оценили в 249 евро (~11 000 грн). Сейчас самый доступный Android-аппарат, предлагающий такой срок поддержки – Pixel 8a за 499 долларов. Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время.

Напомним, в конце сентября у Samsung вышел новый смартфон Galaxy M05 и это официально самый доступный аппарат компании на сегодняшний день. У него нет ИИ, зато есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

Презентация флагманской серии Samsung Galaxy S25 состоится в начале будущего года. По слухам, вся линейка будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, а топовая модель Ultra получит обновленный дизайн в стиле iPhone и 50 Мп сверхширокоугольный объектив.

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