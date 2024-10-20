Apple в 2025 году выпустит совершенно новый iPhone: что о нем известно

Основная ставка будет сделана не на производительность, а на дизайн.

Осенью 2025 года Apple традиционно выпустит четыре смартфона. Судя по свежим слухам, премьеры iPhone 17 Plus не состоится – его место займет другой девайс. Фактически, это будет та же начальная модель, но с важным отличием, пишет 9to5Mac.

iPhone 17 Air/Slim – так будет называться новый тонкий смартфон Apple, укомплектованный 6,6-дюймовым экраном. Это будет модель для тех, кому хватает производительности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-то нового в плане дизайне.

Слим-версия выйдет с 8 ГБ ОЗУ, чипом A19, рамкой из титаново-алюминиевого сплава и одной задней камерой разрешением 48 Мп. В свою очередь "прошки" получат мощный процессор A19 Pro и 12 ГБ ОЗУ, а iPhone 17 Pro Max станет первой моделью с тремя 48-Мп камерами.

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Последний раз Apple представила полностью новый дизайн iPhone в 2017 году с выходом iPhone X. Тогда это был безрамочный дизайн с Face ID вместо Touch ID и множеством других новшеств. Источники полагают, что это будет первая по-настоящему новая модель iPhone за много лет.

Сколько будет стоить такой Айфон, пока непонятно. Ранее мы слышали, что iPhone 17 Air будет даже дороже, чем 17 Pro Max. В свою очередь известный Apple-инсайдер Джон Проссера уверен, что цена на гаджет будет начинаться от $899, как и iPhone 16 Plus.

Ранее появилась информация, что Apple может выпустить сразу два дешевых iPhone SE вместо одного. Оба устройства идентичны по всем параметрам, кроме размера корпуса: ожидаемые диагонали дисплеев составят 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Презентация запланирована на начало 2025 года.

До конца 2024 года Apple должна представить свои первые компьютеры Mac на базе M4. По информации Bloomberg, Mac mini M4 будет единственным из грядущих компьютеров, который получит заметные изменения в дизайне.

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