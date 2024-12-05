В тройку лидеров по количеству положительных отзывов вошли две складные модели.

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг Android-смартфонов, основанный не на их характеристиках, а на уровни удовлетворенности. То есть, насколько владелец смартфона доволен им и хочет пользоваться дальше.

Из средней оценки получается рейтинг моделей – вот какие смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называть "народными":

Honor Magic6 Ultimate Edition (98,06%);

OPPO Find N3 (97,93%);

Honor Magic V2 (97,14%);

Redmi Note 14 Pro+ (95,48%);

Samsung Galaxy S24+ (95%);

Xiaomi 15 (94,94%);

OPPO Find X7 Ultra (94,84%);

vivo X Fold3 Pro (94,4%);

HUAWEI Pura 70 Pro+ (93,9%).

OPPO Find X8 (93,75%).

Лидером среди пользователей стал малоизвестный на международном рынке Honor Magic6 Ultimate Edition. Этот китайский суперфлагман обладает топовой "начинкой", а в тестах камеры и дисплея опережает и iPhone 16 Pro Max, и почти все Android-устройства.

Видео дня

Второе и третье место занимают складные модели, выполнены в популярном форм-факторе "смартфон-книжка". Все это говорит о росте интереса пользователей к этому рынку. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть новенький Xiaomi 15.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов в мире состоит из iPhone и Samsung Galaxy, если не считать одного Xiaomi Redmi. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а самый покупаемый Android-смартфон– Galaxy A15 4G.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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