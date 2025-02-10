Как отключить на Андроиде всплывающую кнопку автоповорота: понадобится меньше минуты

Данная функция есть почти на всех телефонах с ОС Android 9 и выше.

В смартфонах Android есть встроенная утилита для принудительного поворота экрана. Суть этой фичи в том, чтобы повернуть экран, когда вам это действительно необходимо, в отличие от "Автоповорота", который работает благодаря акселерометру.

Если функция принудительного поворота активирована на смартфоне, то в левом, нижнем углу у вас появится кнопка, при нажатии которой экран повернется. Когда телефон возвращается в стандартное положение, кнопка снова появится, позволяя вернуть экран обратно.

Если вы включили кнопку автоповорота случайно, либо после обновления она появилась сама по себе, то ее можно быстро деактивировать. Сама по себе функция интересна и полезна, но съедает много свободного пространства на экране, да и вряд ли необходима при каждом использовании телефона.