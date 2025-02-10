Как отключить на Андроиде всплывающую кнопку автоповорота: понадобится меньше минуты

В смартфонах Android есть встроенная утилита для принудительного поворота экрана. Суть этой фичи в том, чтобы повернуть экран, когда вам это действительно необходимо, в отличие от "Автоповорота", который работает благодаря акселерометру.
Если функция принудительного поворота активирована на смартфоне, то в левом, нижнем углу у вас появится кнопка, при нажатии которой экран повернется. Когда телефон возвращается в стандартное положение, кнопка снова появится, позволяя вернуть экран обратно.
Если вы включили кнопку автоповорота случайно, либо после обновления она появилась сама по себе, то ее можно быстро деактивировать. Сама по себе функция интересна и полезна, но съедает много свободного пространства на экране, да и вряд ли необходима при каждом использовании телефона.
Как отключить на Андроиде всплывающую кнопку автоповорота
Действия могут незначительно отличаться в зависимости от модели телефона или фирменной оболочки производителя. Однако основной принцип работает для всех аппаратов.
- Нажимаем на иконку в виде шестеренки и крутим список настроек до пункта "Расширенные настройки".
- Прокручиваем вниз в поисках подпункта "Безграничный экран"
- Далее нажимаем "Скрыть полноэкранный индикатор" и готово.
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А если вы заметили, что ваш телефон работает медленнее обычного – проверьте, давно ли вы выполняли эту процедуру.