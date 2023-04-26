Эта функция вам вряд ли необходима при каждом использовании телефона, зато ее отключение позволит продлить время работы на iPhone или любом Android.

Часто так бывает, что полностью заряженный с утра смартфон разряжается уже к середине рабочего дня. Многие жалуются на изживший себя аккумулятор, однако не всегда это так. Пользователи оставляют всегда включенными Bluetooth, GPS, и другие функции, которые повышают расход энергии.

В одной из предыдущих заметок мы рассказывали о не самой полезной функции "Адаптивные уведомления", которая постоянно работает в фоне, тем самым сильно разряжая батарею. Еще одним неочевидным "пожирателем" батареи является "Автоматический поворот экрана".

Эта функция вам вряд ли необходима при каждом использовании телефона, поэтому от нее рекомендуется либо полностью отказаться, либо на время, когда уровень заряда батареи очень низкий.

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Как отключить автоповорот экрана на смартфоне

Все дело в том, что функция автоматического поворота экрана использует гироскоп и другие датчики для определения ориентации устройства и автоматического поворота экрана в соответствующее положение. Это может потреблять значительное количество энергии, особенно если вы часто к нему прибегаете.

Переход на ручной режим поворота экрана позволит значительно уменьшить расход заряда батареи.

Наиболее простой способ отключить автоповорот – вызвать шторку в верхней части экрана. Там вы увидите соответствующую кнопку, на которую и нужно нажать. Это актуально как для iPhone, так и Android-смартфонов.

Если по каким-либо причинам шторка не открывается, идем в "Настройки" и находим раздел "Дисплей" или "Экран" и снимаем галочку с "Автоповорота экрана". При необходимости вы можете использовать поисковую строку, чтобы найти опцию.

Стоит помнить, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Чтобы продлить время работы вашего устройства от одного заряда, также рекомендуется снизить яркость экрана, включить режим экономии энергии и закрыть программы, работающие в фоновом режиме. В то же время есть ряд важных правил, которые позволят продлить срок службы аккумулятора вашего гаджета.

Также важно придерживаться правилу, что заряжать смартфон нужно на определенном проценте, избегая полной зарядки до 100%. Кроме того, перед зарядкой рекомендуется всегда снимать чехол.

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