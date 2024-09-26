iPhone 16 Pro и другие компактные телефоны сравнили по автономности: кто победил

В реалиях 2024 года аппарат с 6,3-дюймовым дисплеем уже можно считать компактным, отметили эксперты.

Портал PhoneArena после выхода iPhone 16 провел новое сравнение времени автономной работы актуальных компактных флагманов на рынке. Эксперты отметили, что в условиях 2024 года смартфон с 6,1 и 6,3-дюймовым экраном уже можно считать компактным.

В битве против iPhone 16 Pro поучаствовали Galaxy S24, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Xiaomi 14 и iPhone 15 Pro. Все они являются флагманскими аппаратами с топовой "начинкой". Емкость батарей – 3582, 4000, 4700, 4610 и 3247 мАч соответственно.

В тесте при серфинге в сети дольше всех продержался Pixel 9. А наименее автономным оказался iPhone 15 Pro. 16 Pro заняла третью строчку.

В тесте просмотра видео на YouTube победил Pixel 9 Pro. У iPhone 16 Pro второе место.

В играх (режим 60 Гц) первое место досталось Galaxy S24, а Pixel 9 Pro – на последнем. iPhone 16 Pro занял четвертую строчку.

Самым важным для обычных пользователей является тест автономности при средней нагрузке. Google Pixel 9 проработал 1,57 дня и занял первое место среди протестированных. Pixel 9 Pro слегка отстал и продержался 1,43 дня. Самый новый смартфон Apple показал результат в 1,37 дня и занял третью строчку.

В PhoneArena высоко оценили живучесть iPhone 16 Pro. В прошлом Айфоны часто уступали Android-гаджетам по этому показателю, однако в последних поколениях этот недостаток был устранен.

Смартфоны от 6.7 дюймов и больше уже давно стали нормой – производители отказались от "компактов" и увеличивают диагональ дисплеев своих гаджетов. Журналисты Tom's Guide назвали 6 лучших телефонов с большим экраном в 2024 году.

Меж тем УНИАН делился лайфхаком, как заряжать смартфон, чтобы батарея служила дольше. Хотя существует множество разных рекомендаций разных экспертов, реальное правило очень простое и не требует никаких дополнительных усилий.

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