Если у вас медленно работает интернет, и это сказывается даже на прогрузке видеороликов, причин может быть куча. От проблем с провайдером (что можно решить путем перехода к другому) до неполадок с домашним роутером.

Чтобы проверить скорость интернета, можно воспользоваться специальными сервисами по типу Speedtest. Если скорость правда меньше заявленной – есть пару хитростей, которые могут помочь в ускорении подключения по Wi-Fi.

В некоторых квартирах роутеры стоят на полу, что не очень хорошо. Дело в том, что сигнал вай-фая распространяется в виде радиоволн, которые сталкиваются с различными преградами, такими как мебель, стены и другие препятствия. Когда роутер находится на полу, эти преграды могут больше ослаблять сигнал.

Специалисты советуют закрепить роутер у потолка или, если такой возможности нет, поставить его на мебель. Если живете в частном доме, расположите роутер на самом верхнем этаже.

2. Держите свой роутер подальше от бытовой техники

Многие роутеры работают на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц. Первая из частот совпадает с частотой сигнала бытовой техники, такой как телевизоры или микроволновые печи, которые создают помехи. Чтобы избежать этого, постарайтесь разместить роутер подальше от таких приборов.

Также помочь переключение на диапазон 5 ГГц, если есть такая возможность. Он менее подвержен помехам от бытовой техники, хотя его радиус действия немного меньше.

3. Периодически перезагружайте роутер

Роутер – это по сути мини-компьютер, который, в отличие от настольного ПК или ноутбука, работает круглосуточно на протяжении месяцев или даже лет без перерывов. Поэтому периодическая перезагрузка помогает гаджету работать стабильнее и может улучшить качество интернет-соединения.

В целях профилактики рекомендуется отправлять роутер на перезагрузку хотя бы раз в неделю. Такой подход поможет снизить частоту появления проблем.

4. Разместите у роутера кусочек фольги

Это скорее хитрость, нежели научно обоснованный метод. Возьмите кусочек строительной фольги размером примерно 20 на 30 сантиметров и разместите его вертикально позади антенны роутера. Направьте конструкцию так, чтобы сигнал не упирался в стену, а шел в сторону квартиры: так устойчивый сигнал появится даже в самой отдаленной комнате.