Илону Маску не нравится, что компания Apple может интегрировать искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему.

Владелец SpaceX Илон Маск угрожает своим работникам запретить пользоваться iPhone, если Apple интегрирует искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему из соображений безопасности. Такое заявление он сделал в своем Х (ранее Twitter).

"Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности", - написал Маск.

В то же время издание AXIOS сообщает, что накануне компания Apple разрекламировала защиту конфиденциальности и безопасности служб искусственного интеллекта, которые она будет предоставлять сама, и продемонстрировала заметное диалоговое окно, которое будет спрашивать пользователей, хотят ли они, чтобы запрос был перенаправлен на ChatGPT. Это откровенно не понравилось Илону Маску и он заявил, что хочет защитить персональные данные своих сотрудников.

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"Маск давно враждует с производителем iPhone. Последняя борьба началась еще в прошлом году, когда Apple приостановила рекламу на X, принадлежащем Маску, после того, как миллиардер одобрил антисемитский пост", - говорится в материале.

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Как ранее писал УНИАН, Маск может уйти из Tesla, если ему не одобрят зарплату в размере 56 млрд долларов. Акционеры должны решить этот вопрос уже 13 июня, чтобы не потерять гендиректора компании.

"Мы все знаем, что Илон - один из самых богатых людей на планете, и он останется им, даже если Tesla откажется от обязательств, которые мы взяли на себя в 2018 году", - заверила председатель правления Tesla.

Также недавно стало известно, что социальная сеть X официально разрешила своим пользователям публиковать порно.

"Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, при условии, что они создаются и распространяются по взаимному согласию. Сексуальное выражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения", - говорят в X.

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