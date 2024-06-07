Акционеры должны решить этот вопрос, чтобы не потерять гендиректора компании.

Глава правления Tesla Робин Денхолм призывает акционеров компании одобрить масштабный компенсационный пакет Илона Маска размером 56 млрд долларов или же рискнуть отправить гендиректора-миллиардера на более "зеленые пастбища", пишет The Verge.

Уже 13 июня акционеры Tesla решат судьбу этого пакета. Это будет уже второе голосование акционеров по оплате труда генерального директора после того, как в начале 2024 года судья штата Делавэр признал недействительным первое голосование из-за того, что процесс утверждения был "глубоко несовершенным". Поэтому сейчас компания ведет большую судебную кампанию, чтобы убедить акционеров одобрить предложение во второй раз.

"Илон - не типичный руководитель, а Tesla - не типичная компания. Следовательно, типичный способ, которым компании вознаграждают ключевых руководителей, не принесет результатов для Tesla. Мотивация таких людей, как Илон, требует чего-то другого", - написала Денхолм в письме к акционерам, которое подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Видео дня

Позже она предположила, что Маск может уйти в "другие места" без надлежащей мотивации.

"Что мы признали в 2018 году и продолжаем признавать сегодня, так это то, что Илон точно не имеет неограниченного времени. Он также не испытывает недостатка в идеях и других местах, где он может сделать невероятные изменения в мире. Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla, на благо вас, наших владельцев. Но это требует взаимного уважения", - подчеркнула Денхолм.

По ее словам, голосование за утверждение зарплатного пакета в размере 56 млрд долларов сделает Маска самым высокооплачиваемым руководителем в современной истории.

"Мы все знаем, что Илон - один из самых богатых людей на планете, и он останется им, даже если Tesla откажется от обязательств, которые мы взяли на себя в 2018 году", - заверила председатель правления Tesla.

В издании добавили, что Маск намерен получить больший контроль над Tesla в виде 25% процентной доли, чтобы достичь своих целей по разработке искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей. На своей странице в соцсети X он даже угрожал выделить работу Tesla над искусственным интеллектом в отдельную компанию, если его требования не будут выполнены.

"Мы все взяли на себя обязательства перед Илоном. Илон выполнил свои обязательства и создал огромную ценность для наших акционеров. Соблюдение наших обязательств перед Илоном демонстрирует, что мы поддерживаем его видение развития Tesla и признаем его чрезвычайные достижения - это то, что будет мотивировать его продолжать создавать ценность для акционеров", - подчеркнула Денхолм.

Илон Маск - последние новости

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Маск станет советником Трампа, если тот победит в президентских выборах. Ранее между ними были напряженные отношения, однако сейчас они имеют дружеские связи.

Также Илон Маск заявил, что борется с попытками РФ заглушить Starlink.

"Starlink остается единственной работающей системой связи на передовой, несмотря на настойчивые усилия россиян нарушить ее работу. Другое военное коммуникационное оборудование США, такое как Viasat, вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось", - подчеркнул он.

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