iPhone 16 получил 7 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Для сравнения, iPhone 15 оценили лишь на четверку.

Известные специалисты из iFixit добрались до новенького iPhone 16, чтобы разобрать его и оценить ремонтопригодность. И оказалось, что в этом вопросе у новинки Apple все отлично.

Несмотря на то, что iPhone 16 максимально похож на iPhone 15, внутри кроется немало изменений, нацеленных в том числе на улучшение ремонтопригодности. Новинка получила 7 баллов из десяти возможных, и это самая большая оценка, которую iFixit когда-либо ставили iPhone. У iPhone 15 оценка была 4/10.

Эксперты отметили три важных улучшения в части ремонтопригодности:

Новый способ снятия аккумулятора с телефона при помощи электрического тока. Для такого метода хватит 9-вольтовой батареи и зажима для нее. С ее помощью нужно ослабить клей, на который крепится АКБ устройства.

Конструкция всей линейки, включая iPhone 16 Pro и Pro Max, позволяет по отдельности снять динамик, Taptic Engine, камеры, экран и заднюю крышку без острой необходимости демонтажа других деталей.

Обновленное руководства Apple по ремонту iPhone, которое написано очень подробно, особенно в сравнении с другими производителями.

К минусам в iFixit отнесли наличие редких типов винтов, которые невозможно открутить без специальной отвертки, а также необходимость нагревать устройство для размягчения клея на экране и задней панели, что усложняет ремонт в домашних условиях.

Ранее специалисты из DxOMark оценили камеру iPhone 16 Pro Max. Телефон не перевернул игру, но попал в пятерку лучших камерофонов в мире. Выше расположились устройства Huawei, Google и Honor.

Также стало известно, что iPhone 16 и iPhone 16 Pro сохранили медленную зарядку 27 Вт. Таким образом, полная зарядка новинок, как и в предыдущих поколениях, будет занимать до двух часов.

Вас также могут заинтересовать новости: