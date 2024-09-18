Многие отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет.

В сети начали появляться первые обзоры смартфонов iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, которые поступят в продажу 20 сентября. Свое мнение о новинках высказывают блогеры и авторитетные специализированные издания.

Многие отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет. Разрыв с "прошками" не такой большой, как раньше, более того, у iPhone 16 и 16 Plus интереснее дизайн и веселее расцветки, при этом стоят они дешевле.

Журналисты похвалили базовую версию устройства за новый процессор A18, который отлично справляется с любыми задачами, да и в целом мало чем отличается от A18 Pro, за превосходное качество фото и видео, и за веселые и яркие цвета. Кроме того, авторы обзоров в восторге от новой кнопки для управления камерой.

Однако у базовых Айфонов по-прежнему сохранился минус, за который Apple упрекают каждый год: это частота обновления экрана, которая составила всего 60 Гц. Напомним, Pro-модели оснащены матрицами LTPO OLED, которые умеют менять плавность от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента на дисплее.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max журналисты тоже остались довольны, но отметили, что разница между Pro-моделями двух предыдущих лет и этого минимальная. Главное нововведение – это увеличенные экраны, причем некоторые авторы отмечают, что 6.9-дюймовый 16 Pro Max получился слишком огромным. Что касается функций на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence, то они будут работать и на прошлогодних Pro'шках и базовых моделях этого.

Традиционно Pro-модели назвали лучшими смартфонами Apple, которые можно купить сегодня, но iPhone 16 и iPhone 16 Plus получились более интересным и мало в чем уступают Pro'шкам. Напомним, в США iPhone 16 будет продаваться по цене от 799 долларов, а iPhone 16 Pro Max – от $1199.

Примечательно, что фанаты Apple тоже не показывают большого энтузиазма к более дорогим iPhone. Предварительные заказы на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max снизились на 12,7% по сравнению с прошлогодними прошками. Зато количество предзаказов на iPhone 16 и 16 Plus, наоборот, увеличилось.

А пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры называют семь причин не покупать iPhone 16 и дождаться iPhone 17. В Apple уже давно перестали радовать своих поклонников инновационными решениями, но в 2025 году апдейт должен порадовать многих.

На эту осень у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

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